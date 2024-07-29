見不得別人好！4方法「逃脫眼紅心態」　狂灌心靈雞湯錯了

專職教授自信，擅長以生活切入心靈、從感情勾勒哲理，由溝通洞悉人性，致力將自信、溝通、人生等看似無跡可循的課題，轉化為可供一般人輕鬆學習的方法，協助所有朋友跨越人生當中可能會遇到的難題，活出幸福的人生。

▲每個人都曾有見不得別人好的時候，事實上是真正討厭的是「不如別人的自己」。（圖／達志／示意圖）

文／Mr.P自信教練

【見不得別人好，該如何調適眼紅心理？】── 他人只是鏡子，映射出脆弱渺小的自己

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只要你是人，一定就有曾經「見不得別人好」的時候。多數人面對這種情緒時，他們會用酸言酸語，對比自己好的人大肆嘲諷，讓自己心裡好過一點。少部分有自覺的人，則會覺察到「這麼做，似乎沒有意義，而且嘲諷別人，自己其實也不好過」。

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但不論他怎麼努力想擺脫，下次看到比自己好的人，眼紅心態又會再次發作了。那我們到底要怎麼做，才能徹底擺脫見不得別人好的心態呢？本文我會和你分享：

1、見不得別人好的心態是怎麼來的？

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2、為什麼跟自己說「別人也很努力」是沒有用的

3、如何徹底跳脫見不得別人好的心態

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問：「不知從何時開始，當看到活得比我好的人時，就會下意識萌生比較心態。例如看到一位光鮮亮麗對生活充滿熱情的人，我就會覺得，你還不是運氣好、選對路、長得漂亮，對未來才能充滿希望。其實我也清楚，自己這種見不得別人好的心態不可取，他們光鮮的背後，可能隱藏著巨大的努力，但我卻無法停止這樣負面的思考。

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直到今天我終於意識到，這種思考迴路似乎會定型，讓我在惡性循環中，變成一位憤世忌俗、厭世，又愛為自己找藉口的人。當我越常這樣思考，我的心情就越糟糕，而且對未來充滿壓力、緊張與害怕。想請問我該如何改變思考迴路，停止見不得別人好的思考，讓自己變得更積極正向呢？」

你不是見不得別人好

先說結論：你對自我的認知是模糊的，同時過度批判自我，才讓你動彈不得。解決方法是，你得把批判拿掉，你的人生才會前進，也許你不會達到「世俗的好」，但你會實現自己的人生。我在學生時期是邊緣人，沒什麼朋友的我，總是很羨慕班上的風雲人物。

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這些人社交能力好，會打籃球，功課不錯，異性緣也都很棒。如果非要形容，大概就是像 NBA 的 Stephen Curry ，全身散發著光芒。（以下就用 Curry 代稱這類人）就算撇除能力不說，他還很善良，即使碰到像我這樣的邊緣人，他也不會輕視我，而是能真誠的和我交談。

但也因為這樣的舉止，讓我更討厭他了，那種討厭不是「針對性」的，比如說有人欺負我，排擠我，所以我討厭他。那種討厭來自於，我認為自己一輩子都無法成為他，我討厭的是「無法成為他的自己」。這也是我認為，大部分人「見不得別人好」的真相，你不是見不得他好，他人對你而言，只不過是一個「提醒物」。

他的存在，提醒了你是有多不好，所以你其實是「見不得自己差」。

錯誤的第一步：灌雞湯

也因為這樣的心理，有段時間我是很討厭「風雲人物」的。我總是想「憑什麼這些人把社會上的好處全拿了」？在這麼想的同時，我的內在也有另一個聲音和我說：「嘿，你應該要正向一點啊，如果你也想成為他，為什麼不去努力？」「他可以，你也可以啊。」「不試試看，你怎麼知道自己不行？」那陣子，他常常跳出來激勵我，給我灌心靈雞湯，這讓我產生了一種想法是「對欸，他說的有道理，那我何不給自己一個機會呢？」

努力終有盡頭

有了動力後，我開始研究 Curry 的生活、習性、行為，去做跟他一樣的努力，讓自己能夠和他一樣好。中間努力的過程我就略過了，總之，在我做了很多努力後，我的成績、運動、人緣都開始漸有起色。如果這是好萊塢電影，之後的我，應該就會一路逆襲，成為和他一樣的人生勝利組了。

但可惜，這是真實的人生，我努力到一個程度後，我發現我的努力終究是有盡頭的。因為我和 Curry 的差距，不是只有表面上的「成績」、「籃球」、「朋友多寡」。我們有著本質上的差異，我的家庭只是中產，但他出生在富裕的家庭；我下課後是到補習班最後一排看錄影帶，他則有私人的家教；我從小就沒有能培養社交經驗的環境，他則和父母出入各種聚會，很小就能和大人相談自若。

見不得別人好，是因為高看自己

在某一刻我突然就意識到，如果我和 Curry 的努力相等，我這輩子注定不可能和平起平坐，更遑論超越他，甚至他就算不努力，他的下限，也許就是我的上限。從那時候開始，我變得非常憤怒，甚至對著內在聲音大吼，你告訴我的一切，全部都是騙局。

我陷入了深深的低潮，什麼都不想做，覺得努力是沒有意義的。但有一天，我看完電影《讓子彈飛》以後，其中有句台詞，猶如當頭棒喝，把我完全打醒。那句話是這樣的，周潤發飾演的黃四郎，和張麻子說：「我五代人的基業，換你兩條人命，你還想怎樣？」

這句反過來說，就是我看到 Curry 的心情寫照了。我想用十年寒窗苦讀，勝過別人三代家業，那說到底，是我太過自大，太看得起自己了。

▲選擇停止自我安慰，且把專注力放在自己身上，對自身的批評也會隨之自我消融。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

停止自我安慰

想明白這點後，我的憤恨不平，瞬間就煙消雲散了。我停止和自己說：「Curry 會成功，是因為他家境好啊。」「別人比你努力，當然他會比你優秀。」「他天生就長得帥，所以自然人緣好。」為什麼我要停止和自己說這些？因為以上這些，就算是事實，也都是「自我安慰」的藉口，我把注意力放在這裡，對我是沒有幫助的。

如果你還不明白，那讓我換個方式說好了。如果有人說：「金城武會紅，是因為他長得帥啊！」「張學友可以當明星，是因為他會唱歌。」請問他說得有錯嗎？完全沒錯，對吧，他說得對極了。但你要知道，我說他「對」，不是贊同他的觀點，而是指，他描述的就只是一個「現象」。

為自己做選擇

長得漂亮的人，可以用更少的付出，得到更多的回報嗎？在多數的工作/行業/場合內，這確實是可以的，這不是一個「意見」，而是一個「真實存在的現象」。那有沒有人真的就是運氣極好，你10年的努力，不如他買了「長榮+台積電」？ 有，少年股神你還見得不少嗎？

某些人的運氣，就是比另一些人更好，這也是「真實存在的現象」。如果以上的敘述你同意，那我們就可以為自己做個選擇了，你到底是要：

【1、把專注力放在「質疑現象的合理性」】

你覺得少年股神就是運氣好，你要驗算他所有的對帳單，證明他是錯的。你覺得容貌不影響成就，你要做實驗推翻前人的觀察。

【2、把專注力放在「自己身上」】

現象是如此，那我想達成自己的目標，我應該怎麼做？我的資源確實不如 Curry，所以一直看著他沒意義，重點是我自己擁有什麼資源，這些資源我該怎麼用？

批判消融

而當我選擇了 2 ，把專注力放在「自己身上」，我也發現，我對自己的批判就逐步消融。連帶的，從前那種「見不得別人好」的酸葡萄心理，也消失無蹤。不過在此請注意，「批判消融」不等於「我覺得我自己夠好，不用努力了」，這完全是兩回事。批判消融，是我清楚意識到，我之所以會成為今天的我，一切是其來有自。

我當然可以繼續「批判過去的自己」、「批判自己的出身」、「批判所有和我有關的一切」。但這麼做，並不能改變什麼。我也決定不再去批判 Curry，他運氣好不好，努力與否，就留給他自己去判定吧。與此同時，我也不去質疑「 別人成就的合理性」，而是拉高自己的視野，去看到成就背後的「現象」。

這又讓我得到了進一步的提升，我可以客觀看待他人的成就，不會落入：「眼紅，說他都是靠運氣。」「見不得別人好，不服別人的成就，偏要從中挑出骨頭。」「不想承認別人的天賦優於自己，所以跟自己說，其實人家比自己更努力。」這些和「客觀真實」脫鉤的情緒性視角之中。

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不帶批判的反求諸己

在能夠客觀看待他人以後，我自然而然的，就可以做到「冷靜，不帶批判的反求諸己」。我問自己，我到底想過怎樣的人生？我和目標的差距還有多少？他人的成功軌跡，有我可以借鏡的地方嗎？當你的思考能做到這樣的轉換，那「正向思考」就會自動發生。你不會再「見不得別人好」，你知道別人的好，皆有其萬分合理的理由，也知道自己的不夠好必有其道理。

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當然，我知道有朋友會好奇：「那有沒有可能，意識到自己努力沒用，就乾脆躺平了？」我會說，這也是一種選擇，但你必須對自己完全誠實！換言之，你的躺平，是經過「自我認清 + 評估時勢」後的「無悔之選」，那這樣的躺平，就是「積極的」，這會給你帶來「專屬你的幸福」。

可是如果你的躺平是「逃避」，你明明已經躺著，卻又要自我批判，給自己貼上「廢」、「魯」等等的標籤，那你就不是真躺平，你只是在自欺。自欺的後果，就是你會再一次的陷入「自我批判的輪迴」，你會覺得自己很慘，然後繼續把心力放在抱怨世界有多不公，直到你停止自欺為止。

人為什麼會「見不得別人好」

【1、人為什麼會見不得別人好】

你不是「見不得別人好」，而是「見不得自己差」。他人的好，只是一種血淋淋的提醒，提醒你現在有多差，所以你並不是討厭他人，他人過得如何，其實你一點都不關心。你真正討厭的，是「不如別人的自己」，這才是見不得別人好的真相。

【2、如何改變思考迴路，停止眼紅，讓自己更正向？】

跟自己說，別人比你更努力？跟自己說，別人不是運氣好？那如果他真的「不如你努力」，就只是靠「運氣比你好」，你該怎麼辦？正解是，不要再給「他人的成功」找理由了，成功不需要理由，成功可以只是一種現象。

【3、人一定要變得正向嗎？】

我認為「正向」是不存在的，這世界很大，並不是只有「功成名就」才稱為正向。所以「世俗的正向」，其實也不存在，那都是他人之口的產物罷了。那既然正向是因人而異，我們就完全不需要因為自己沒達到「他人眼中的正向」而批判自己。

我們要做的是，停止批判，找到自己認定的正向，然後帶著無愧自己的心態去生活，這樣就夠了。

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