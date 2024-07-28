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國小生放暑假變胖！醫檢查：險蛀牙　天天1習慣害的

▲乳牙,看牙,牙醫,蛀牙。（圖／記者嚴云岑攝）

▲牙醫師提醒，孩子的含糖飲料攝取量應嚴格控制，除了預防體重變重，小心牙齒受影響。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

適逢暑假，牙醫師表示，不少孩童會拿著學校開的口腔檢查單到診所檢查。牙醫師說，近日有一名國小學童到診所時，發現他與三個月前相比似乎變胖，牙齒表面也出現脫鈣的情況，也就是齲齒前症狀。一問之下才知道，暑假期間，他每天都在家，一天更要喝2杯含糖飲料，除了體重變重，牙齒也受到影響。

牙醫師范綱信指出，近日有一名國小學童到診間檢查牙齒，發現他和三個月前相比似乎變胖，且牙齒表面出現脫鈣的齲齒前症狀。細問後才知道，他每天待在家，因為天氣熱，一天要喝上兩杯含糖飲料。

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范綱信表示，不少孩童除了常喝含糖飲，一次更喝超過一、兩個小時，等同口腔內隨時都有含糖物質，導致酸性物質在牙齒停留的時間變長，累積久了便容易造成白色脫鈣，而琺瑯質被破壞後較難恢復，建議家長一定要嚴格控制小朋友的含糖飲料攝取量，才可以降低小孩的體重過重以及蛀牙率偏高的問題。

范綱信提醒，除了從飲食習慣降低學童的蛀牙率，藉由塗氟也能強化琺瑯質，增加對抗酸蝕的能力，降低蛀牙的機率，特別適合無法正確掌握刷牙技巧的幼童。他提到，根據衛福部口腔健康司的研究結果顯示，透過塗氟可使乳齒蛀牙率降低37%、恆齒蛀牙率降低43%。

范綱信建議，一定要在牙醫院所裡面完成高濃度的塗氟，且回家後當天可以不用刷牙，以免氟被牙刷給刷掉，隔天早上起床後仍要繼續刷牙保持口腔健康。

范綱信表示，牙膏可選用含氟量達1000ppm以上，並持續使用超過兩年，可降低學童的蛀牙率50%，此外，配合每週一次的含氟漱口水，再加上每天至少2次兩分鐘的刷牙及搭配牙線的使用，就可以有效降低齲齒的發生。

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關鍵字： 蛀牙 暑假 體重 齲齒 牙醫

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