年輕病患「胃不適」！醫檢查：一片紅點　確診胃淋巴癌

▲患者胃部不適，原以為是胃炎，檢查發現是一種胃淋巴癌。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

一名年輕患者因為胃部不適，原以為可能是胃炎，安排胃鏡檢查，醫師發現，胃幽門周圍出現「多發性點狀發紅」，且其中一個區域特別紅。進一步確認，是一種「胃淋巴癌」，為「黏膜相關淋巴組織淋巴瘤(MALToma)」，起因與幽門桿菌感染有強烈相關，不過這類病例發生機率不高，僅佔胃癌比率的3%至5%。

肝膽腸胃科醫師葉秉威提到，前陣子一名年輕病患因為胃不適，進行胃鏡檢查後，發現胃幽門周圍出現「多發性點狀發紅」，原以為僅是幽門桿菌感染，卻看到其中一個區域較紅，不在一般幽門桿菌胃炎的位置，除了表面不規則，結構也相當凌亂。

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葉秉威認為，應該是早期胃癌。切片檢查後，確認是「黏膜相關淋巴組織淋巴瘤(MALToma)」為一種胃淋巴癌，起因與幽門桿菌感染有強烈相關。他指出，所幸發現範圍不算大，若分期較早期，有機會藉由幽門桿菌殺菌而治癒。一般來說，絕大多數胃癌患者都必須接受內視鏡或是外科手術切除病兆。

葉秉威指出，但這類型淋巴瘤，治療上反而不是以切除的方式，而是藥物治療；當抗生素殺菌成功後，有一定比例可以治癒，不必接受後續化療。不過，這類型淋巴癌發生機率不高，約只佔胃癌比率3%至5%。至於幽門桿菌感染者，發生率小於0.1%，以他個人臨床經驗，案例也不超過10個。