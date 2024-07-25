風災後1周是防治關鍵期　疾管署提「3步驟」避免感染傳染病

▲凱米颱風造成多處淹水，疾管署呼籲落實清理。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

疾病管制署今（25）日表示，颱風凱米襲台帶來強風豪雨，近期各地仍持續有降雨機會，可能導致部分地區積水或淹水，民眾災後務必留意飲食衛生，風災後一週為登革熱防治關鍵期，要落實「清除、清理、消毒」防疫三步驟，避免感染傳染病。

疾管署指出，降雨後易造成環境中產生積水容器，孳生病媒蚊，因此大雨過後應落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除，若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗去除蟲卵後，妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必刷洗並加蓋或加掛細網，防範病媒蚊孳生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，南高屏民眾需特別注意「二溝」，包括屋簷排水槽（俗稱天溝）、屋後防火巷水溝（俗稱屋後溝），容易成為埃及斑蚊孳生死角，雨後須特別檢查，有積水須立即清除或投藥。

而在清理時，因豪雨過後易產生污水、污泥或災害廢棄物，清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。

疾管署也提醒，風災地區蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水澈底煮沸後再飲用，泡過水或解凍過久的食物請勿食用，居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭，廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。

另外，限/停水地區務必飲用煮沸的開水或市售瓶裝水，恢復供水後，如發現給水有混濁、異色及異味時，請立即通報當地自來水事業單位處理。限/停水期間，如轉開水龍頭還有水，請依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟正確洗手，如果無法取得肥皂和清水時，可使用酒精含量60%至95%的乾洗手液清潔雙手。