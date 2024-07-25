愛莉莎莎奔韓國動手術！台醫「示警5風險」：別為了省些費用

▲愛莉莎莎赴韓國動手術，眼科醫師點出「5大潛在風險」。（圖／翻攝自Facebook／愛莉莎莎 Alisasa）

文／林宜鴻醫師

之前有病人看到網紅愛莉莎莎的影片分享，去韓國做了鏡片植入手術（也是矯正近視的一種手術），來跟我諮詢這個手術外，也分享他不少朋友想去韓國做近視雷射手術。

為什麼想去韓國做近視雷射手術？「手術價格比較便宜」、「順便出國觀光」，病人提到這是許多人心動想去的兩大原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

But！跨國做近視雷射手術的潛在風險，你知道嗎？別為了省下一些手術費用，而讓自己背負較高的跨國手術風險。

5大潛在風險：

1.術後追蹤和照顧的困難：

－即使手術成功，但術後照顧不妥善，也會影響整體視力。

－在韓國手術，回台灣後術後回診可能會成為大問題，無法一直飛回韓國回診。

2.術後溝通不良的風險：

－之後視力不良，想要轉回台灣做後續處理，由於手術不是在台灣做，台灣醫師要與韓國醫師了解當時的手術狀況與數據，相對地比較困難。

－語言障礙和跨國溝通的困難可能會影響術後的治療效果。

3.潛在的隱性費用：

雖然手術費用較低，但如果術後需要多次回診，可能累積的機票、住宿和其他費用，這些額外的花費應該納入考量。

4.法律與醫療標準的差異：

－各國的醫療標準和法律規範不同，一旦發生醫療糾紛，處理起來會更加複雜。

－台灣的醫療保險和法律保障可能無法完全適用於國外手術。

5.手術完整流程影響成果：

為了能在短短幾天完成手術，即使有聘僱韓文翻譯仲介同行，術前評估是否依照病人個人狀況詳細說明，或術後追蹤是否有完善配套，都會影響手術的最終成果。

本文經授權轉自：鴻眼醫生｜林宜鴻眼科醫師