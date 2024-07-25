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「口臭」不一定是火氣大！醫示警「1問題」超臭

牙齒,磨牙。（圖／達志／示意圖）

▲口腔異味最常見的原因是齲齒和牙周病。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

很多人都認為「口臭」只是火氣大，但醫師指出，嘴巴異味8~9成和口腔或鼻腔有關，其中口腔最大宗就是齲齒和牙周病，另外值得留意的是，有「扁桃腺結石」的病人，口腔異味會很「衝」，有時結石甚至會掉落至口腔或吞入，需透過耳鼻喉科醫師進行處置。

台北市立聯合醫院陽明院區口腔醫學科主治醫師顏瑞瑩指出，摸不清口腔異味源頭，可先找牙科醫師著手，依症狀進行轉診，造成異味的口腔疾病，最大宗當屬齲齒和牙周病，齲齒窩洞、不清潔的牙縫、不適合的假牙，容易有食物殘渣囤積，食物殘渣經細菌分解後會有異味釋出。

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另外，牙周病會造成牙齦發炎、腫脹、流血、牙縫變大、牙齦退縮而牙根易敏感，牙結石堆積成為致病菌繁殖溫床，口腔內的致病菌分泌毒素，會引起牙周組織發炎反應，進一步造成骨頭破壞，嚴重的話會導致掉牙。

顏瑞瑩也特別提到，胃酸和消化過食物的味道，就可能因胃食道逆流傳達至口腔，不但會有酸味傳出，牙齒長期和酸性極高的胃酸接觸，也會對牙齒構造產生腐蝕，造成傷害，如飯後或胃酸溢出後，較不適合馬上刷牙，此時的齒質特別脆弱，建議可用清水或小蘇打水漱口，待酸性中和後，再做清潔工作。

最好治療方式是預防，隨時保持口腔衛生。顏瑞瑩提醒，應至少每年1次定期檢查口腔，另外年滿65歲或有糖尿病、高血壓、高血脂等三高問題、有血液/腹膜透析、有施打或服用抗骨質疏鬆藥物、有惡性腫瘤的病人等，可定期每三個月進行超音波洗牙與塗氟。

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關鍵字： 口臭 口腔異味 蛀牙 牙周病 扁桃腺結石

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