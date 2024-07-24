明天續放颱風假　北部各大醫院停開診情況一次看

▲台大醫院因應凱米颱風，門診部分開診，急診、住院照常，資料照。（圖／記者林敬旻攝）
記者洪巧藍／台北報導
強颱凱米步步逼近，北北基桃晚間共同宣布4縣市明（25日）持續停班、停課，醫院開診情況也受到影響，《ETtoday新聞雲》整理雙北各大醫院開診狀況，而民眾若有相關問題，也可查詢醫院官網公告或洽醫院總機。
▲凱米颱風襲台，民眾冒風雨出門採買難擋強風。（圖／記者屠惠剛攝）
台大醫院
颱風停班時各科部採部分開診；如已預約之病友無法到院，可於1個月內到院現場掛號看診。天然災害停班門診開診情形一覽。
急診及住院服務照常。
健檢暫停。
各項門診檢查除抽血與一般X光檢查外，其餘停止服務。
台北榮總
門診停診，停止慢箋領藥，健檢及各項檢查（驗）均暫停。
住院及急診服務照常運作。
長庚醫院
●基隆長庚醫院：門診全面停診，急診照常。
●台北長庚醫院：除颱風特別門診外，其他門診服務均暫停，急診及住院服務仍照常。
●林口長庚醫院：除颱風特別門診外，其他門診服務均暫停，急診及住院服務仍照常。
●桃園長庚醫院：門診全面停診，另住院、手術、急診及血液透析則正常服務。
●新北市土城醫院：開設天災特別門診，另入住院、手術、急診則正常服務，詳細請參考官網。
三軍總醫院
內湖院區特開颱風特別門診，內、外科上、下午各一診，急診，住院正常服務。
汀州院區全面停診。
北醫附醫
門診、檢查、健檢暫停服務；開設颱風特別開藥門診；急診、住院照常服務。
馬偕醫院
馬偕紀念醫院(台北、兒醫、淡水)開設部分颱風門診、夜診暫停、住院、急診照常服務。
颱風門診只接受現場掛號；住院手術原則上照常運作、門診手術停止；健檢業務暫停服務。
新光醫院
門診停診、急診及住院照常服務。
國泰醫院
台北總院：門診、各項檢查均暫停，急診、住院服務照常。
汐止國泰醫院：門診、各項檢查均暫停，急診、住院服務照常。
萬芳醫院
門診、復健治療、門診手術、健檢、檢驗檢查全日暫停，另急診、住院、洗腎及接生與緊急醫療業務仍正常服務。
台安醫院
當日停止所有門診、手術、健診及檢查，除住院、急診及血液透析外。敬請於上班時間撥打掛號專線及檢查單位電話重新預約門診及排檢。
振興醫院
門診開立內、外科上、下午各一診，急診照常服務。
和信醫院
門診、健檢、檢查、治療均暫停服務；住院和急診照常服務。
台北市立聯合醫院
1、 各院區門診全天停診。
2、 各附設院外門診全天停診。
3、 原已排定之各項手術、檢查等，請於上班日與檢驗單上所列單位電話聯絡，重新安排檢查日期，並加強急診作業。
4、 各院區所舉辦之活動將順延，確定日期另行公布，造成不便之處，敬請見諒。
亞東醫院
上下午改為颱風診，夜間門診暫停；急診及住院24小時照常運作。
雙和醫院
開設颱風特別門診，上午及下午開設內科、外科、家醫科、兒科各一診；住院及急診維持正常運作，其餘門診及相關檢查（驗）服務暫停服務，詳情請見官網公告。
台北慈濟醫院
門診、抽血檢驗、排程檢查、門診手術、預防醫學中心健檢、社區長者健檢仍暫停服務，住院、急診則維持正常。台北慈濟社區長照、居家長照25日亦均暫停服務。
輔大醫院
開設颱風特別門診，上午內科、外科各一診；原時段門診全面停診，急診、住院、血液透析皆照常。
門診檢查（含腸胃鏡、超音波檢查）、復健全面暫停；抽血檢驗僅開上午；一般心導管檢查、緊急心導管手術正常執行。
部立台北醫院
1,明天7/25(四)上午開診：內科2診、外科1診、精神科1診，下午內科1診
2.急診、洗腎中心、待產接生維持24小時服務
3.民眾外出就醫請務必留意安全
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