20多歲男居家上班竟「痔瘡惡化」血便4個月　醫揭工作模式藏問題

▲北醫附醫大腸直腸外科醫師王偉表示，痔瘡是許多人的難言之隱。（圖／北醫附醫提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情後居家上班的遠距工作模式已經不再少見，然而有一名20多歲的年輕男性，居家工作時一天可以坐10幾個小時，更因為少了通勤、和同事一起討論與一同用餐等時間，幾乎是不太走動，最近3、4個月以來排便後馬桶滿是血漬，伴隨的疼痛也影響生活品質，就醫才知道他因為痔瘡快速惡化，造成這些健康問題。

收治個案的北醫附醫大腸直腸外科醫師王偉表示，痔瘡是肛門靜脈壓力增高、血液回流不良引起的局部組織腫脹；誘發痔瘡的原因如長時間坐著或站立、攝取水分、蔬果不足、排便時久坐馬桶、缺少運動、肥胖與懷孕等，常見症狀包括疼痛與異物感、肛門周圍搔癢、排便後出血、肛門腫塊與分泌物。

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痔瘡依嚴重程度可分為四級，王偉說明，痔瘡未突出肛門為第一級，排便後痔瘡突出肛門、自動縮回為第二級，若需外力協助推回為第三級，而這名年輕男子的症狀已是第四級，痔瘡突出肛門，無法推回，每次排便都會流血腫痛、坐立難安。

進一步問診才發現，男子因工作關係，原本就常埋首桌前，疫情以來調整為居家上班，不同於到公司上班，男子在家工作，一上班就坐在桌前，下班也是移到客廳沙發，少了上下班通勤、在公司開會、與同事討論、用餐的走動時間，長時間久坐造成痔瘡惡化。

▲痔瘡是常見的肛門疾病，根據嚴重程度，治療方法各有不同。（圖／北醫附醫提供）

王偉指出，無論是何種級別的痔瘡，若想減輕症狀，基礎保養與生活習慣都需調整，謹記「二不二要」原則，包括不要久坐久站，長時間維持同一姿勢，肛門壓力易上升，每坐1小時起身活動；不要拉長排便時間，有便意再去廁所，避免如廁時長時間使用手機。同時，每天要攝取1.5至2公升的水分且要多吃蔬果、全穀類等膳食纖維，促進腸道蠕動，避免便秘。

若痔瘡出現疼痛、腫脹、出血等急性症狀，王偉建議，可以溫水坐浴緩解症狀，肛門患部完整浸泡在溫水中，每次10分鐘，一天可重複多次，坐浴後以紙巾或毛巾吸乾，避免多餘的擦拭造成刺激不適。

不少人認為得痔瘡難以啟齒，甚至因此猶豫而未就醫，王偉特別提醒，民眾若有症狀且遲遲未見改善，甚至影響生活品質，要及早就醫，目前治療方式包括口服、外用藥物、橡皮筋結紮術、微創HET冷凝手術、雷射痔瘡消融手術、內外痔全切除手術等，但如果等到症狀嚴重才就醫，可選擇的治療方式就較為侷限。