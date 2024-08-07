吞完B群還是愛睏？營養師解析「傳統v.s.緩釋B群優缺點」吃對才能一整天充滿幹勁

▲上班族最常囤貨的保健品「B群」一定榜上有名，但「B群到底有沒有效」是許多人心中的疑惑。（圖／記者黃克翔攝，下同）

生活中心／綜合報導

台灣人對於保健食品的需求日益增加，尤其是工作繁忙的上班族，每個月的支出就有固定花在保健品上的開銷！普遍來說，不分男女，上班族對保健品的要求，首重就是要能消除疲勞、補充體力，絕對榜上有名的保健品之一就是B群！然而，許多人習慣早上吞一顆B群迎接辦公室戰場，卻發現不到中午，體力仍舊被接不完的電話、寫不完的報告給打趴，網路上還興起了「B群究竟有沒有效」的討論。為此，台塑生醫i醫健康診所林芷儀營養師特別幫B群解釋，其實不是B群沒有效，而是對於上班族來說，更應該挑選能夠持續釋放能量的「緩釋B群」，才能戰勝上班大魔王。

▲明明吃了B群，但不到中午就累趴的上班族大有人在！

傳統B群容易流失，就靠新興緩釋技術把營養「緩慢釋放」

助攻上班族從早上撐到下午！

什麼是緩釋B群？它又與市面上常見的B群產品有什麼異同？林芷儀營養師指出，「市面上傳統的B群補充品一樣含有維生素B1、B2、葉酸等營養素，但由於B群會參與很多人體的代謝反應，而且又屬於水溶性維生素，很容易隨著排汗或排尿時而流失，因此很多上班族會覺得，怎麼早上吃了B群，下午就昏昏欲睡了。」然而緩釋B群因為借助了「緩釋」這項特殊技術，所以能夠長時間持續釋放營養成分，讓身體能夠更長時間地利用維生素B群，這樣一來，才能有效緩解精神不振的問題。

所謂的「緩釋」，以字面上來看就是一種「緩慢的釋放過程」，「緩釋」也是一種特殊的製程技術，能讓原本容易流失的B群，留在體內時間更久！林芷儀營養師也進一步解釋，緩釋的技術設計主要就是在改善B群容易流失的特性，讓營養成分能緩慢且穩定地釋放，就像沙漏一樣，讓我們的身體持續有效利用；這樣一來，上班族在一天當中不僅能靠緩釋B群快速提神，還能得到比傳統B群更持久的效果，對於工作繁忙的上班族或需要補充體力的人們來說，選擇緩釋B群的保健品更有效且可靠。

台塑生醫《醫之方》打造市面少見的「緩釋B群雙層錠」

一顆維持10小時能量供給，複方設計再幫上班族加乘體力

見識到緩釋B群的厲害以後，上班族都好奇要怎麼找到擁有這項技術的品牌以及產品，目前緩釋B群在市面上尚未普及，不過來自台塑生醫《醫之方》的「緩釋B群雙層錠」，就主打擁有台灣少見的緩釋技術。「《醫之方》緩釋B群採用速溶層和緩釋層的雙層設計，速溶層能迅速釋放出能量、快速提神，緩釋層則可以像沙漏般，持續緩慢釋放能量，經過品牌研究一顆約能維持10小時的供給，對於忙碌的現代人而言，不需要多次補充就能持續有精神，是相當方便的設計。」

▲▼由台塑生醫以長庚團隊專業配方打造的《醫之方》緩釋B群雙層錠，主打採用速溶層和緩釋層的雙層設計，是林芷儀營養師推薦能有效快速提神、補充體力的緩釋B群產品。

除了能快速提神、長效維持，「《醫之方》緩釋B群雙層錠的維生素B1、B2含量均達食品級頂標，高單位B群也有助於維持能量正常代謝、讓人精神旺盛。另外值得一提的是，它採用了複方設計，像是19種複合胺基酸、五味子和牛磺酸等，是能量飲料常見的成分，因此比起一般B群帶來的基本保養，《醫之方》緩釋B群雙層錠還能迅速補充能量、增強體力，對於上班族來說更具有相輔相成的效果。」

應援「三明治世代」

提供快速&足夠體力，面對職場家庭的雙重壓力！

針對18歲以上、想要長期安心使用保健品的學生與上班族，台塑生醫「醫之方」以長庚團隊專業配方打造的緩釋B群雙層錠，不僅提供持久的營養補充，並且通過多項檢驗標準，不僅讓「三明治世代」的上班族們，隨時擁有足夠體力來面對來自職場和家庭的雙重壓力，使用起來也會更放心！不過營養師提醒，雖然緩釋B群對於提供持久營養補充非常有助益，但在食用時仍需注意選擇適當的時間。

▲台塑生醫瞄準「三明治世代」，以緩釋B群雙層錠應援上班族，提供快速且足夠的體力來面對職場與家庭的雙重壓力。

「緩釋B群多數人使用後能提振精神，營養素也能持續釋放長達10小時，因此白天補充，可以穩定提供一整天所需的營養素、維持好體力。」林芷儀營養師指出，「由於B群有助於促進新陳代謝，協助體內各項機能運轉，因此會建議在白天早餐飯後使用為佳！」

台塑生醫醫之方「緩釋B群雙層錠」官方商城：https://bit.ly/3Yis7za