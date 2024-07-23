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賴政府三大委員會「未提食安政策」　學者籲應納入：已成永續議題

▲▼臺北醫學大學今日舉辦「食品安全政策的未來發展：法規與監管的挑戰與機遇」研討會。（圖／記者張乃文攝）

▲台北醫學大學今日舉辦「食品安全政策的未來發展：法規與監管的挑戰與機遇」研討會。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

食品安全與民眾生活息息相關。台北醫學大學衛生福利政策研究中心主任李伯璋指出，政府應加強食品安全監管力度，並完善法規。台北醫學大學保健營養學系教授施純光建議，在賴政府新設的三大任務型委員會中，應加入食品安全政策。衛福部次長林靜儀提到，衛福部透過跨部會協調機制，確保食品安全政策和制度有效執行。

台北醫學大學今（23）日舉辦「食品安全政策的未來發展：法規與監管的挑戰與機遇」研討會。台北醫學大學保健營養學系教授施純光指出，賴政府新設的三大任務型委員會，包括國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會等，主軸「並未加入食安政策」。他認為，食品安全在永續、國安及健康的議題上都相當重要，因此建議三大委員會無論是主軸或細項都應納入食品安全政策。

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施純光針對現行「食安五環」政策，提出目前政府偏重化學性危害的源頭控管，也就是忽略了細菌、病毒或寄生蟲等生物性和物理性的源頭控管。他提到，在加強查驗、生產管理或加重違法責任上也有努力的目標。

施純光提到，時安病因物質統計發現，大多是細菌引起，但病毒在近10多年，已累計一千多件，顯示病毒引起的食安問題值得未來重視。

衛福部次長林靜儀說，食品安全管理是一個從農場到餐桌的過程，政府透過跨部會協調機制，整合行政院食品安全會報、環境保護與食品安全協調會報等平台，確保食品安全政策和制度的有效執行。

▲▼臺北醫學大學今日舉辦「食品安全政策的未來發展：法規與監管的挑戰與機遇」研討會。（圖／記者張乃文攝）

▲專家認為，食安在永續、國安及健康的議題上都相當重要，建議應納入三大委員會。（圖／記者張乃文攝）

台北醫學大學食品安全學系副教授廖凱威引用世界衛生組織（WHO）的數據，全球每年約有十分之一的人口因食物污染而罹患疾病，其中40%的食源性疾病發生在5歲以下的兒童，並有多達200多種疾病是因食用受到污染的食物引起。

廖凱威列舉，導致食源性疾病的主要原因包括「微生物污染」，如細菌、病毒和寄生蟲是最常見的致病因素、「化學汙染」像是農藥殘留、重金屬汙染、食品添加劑使用過量等。另外，某些植物或海產中存在的「天然毒素」；還有食品加工過程產生的有害物質等。

廖凱威說，除了食品，人體生物監測也是保障食品安全的關鍵，建議台灣可採用跨領域專業人才協作模式，包括醫師、營養師、食品科學家和公共衛生學家等，再搭配政府進行加強法規修訂和人才培訓、鼓勵產學合作，以及強化公眾教育等，以建立有效的食品安全防護網。

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關鍵字： 食品安全 衛福部 林靜儀 臺北醫學大學

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