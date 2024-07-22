超商驚見「老鼠」穿梭貨架！北市衛生局稽查抓「4項衛生缺失」

▲網友在超商拍下老鼠從飲料旁邊鑽出來。（圖／網友「@j_h1024」授權引用，下同）

記者趙于婷／台北報導

便利商店出現老鼠！有網友在網路上貼出台北車站的超商有老鼠在貨架上穿梭的影片，台北市衛生局今派員稽查，雖現場未見病媒出沒，但查有「管道未確實設置防止病媒侵入設施、工作場所地面及設備機具不潔、食材未加高、垃圾色桶未加蓋」等衛生缺失，已開立限期改善通知單。

有網友在Threads上貼出影片，內容是在北車的超商看到「大老鼠」穿梭在商品架上，影片曝光後，不少網友也留言表示，「這老鼠有點嚇人」、「原來我媽說喝不要對嘴喝是真的，會跟老鼠親親」、「養得有夠肥，嚇死誰，如果我拿商品，突然跑出來跟我對看，真的會傻眼」、「加料跟玩食材躺冰櫃，我覺得還比老鼠髒」。

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對此，台北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，今日已經派員稽查完成，現場未見病媒出沒，業者可出示病媒消毒紀錄和貨架上遭污染產品下架報廢，但查有管道未確實設置防止病媒侵入設施，工作場所地面及設備機具不潔、食材未加高、垃圾色桶未加蓋等衛生缺失，已要求7月24日改善完成，屆期若複查不合格，可依照《食安法》第44條規定，裁罰6萬到2億元罰鍰。