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她「連吞4顆B群」胃好痛！越吃越想睡　專家曝真正功效

▲▼B群,營養保健品,保健食品。（圖／記者林緯平攝）

▲想靠吃B群提神？她卻越吃越想睡。（示意圖／記者林緯平攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣人愛吃保健食品，尤其對於常常熬夜睡不飽的人來說，怎能少了B群？北部一名32歲女子平時上大夜班，為了提振精神吞B群，一開始嘗試感覺全身充滿能量、效果不錯，怎料吃了一週後B群也不敵瞌睡蟲，她因此加量一連吃了4顆，卻爆出胃痛受不了，甚至越吃越想睡，求診時向營養師趙函穎苦訴這過程，讓她聽了直搖頭。

營養師趙函穎在醫師好辣節目中指出，門診中不少學員都對B群產生誤解，一覺得累就開始狂吞B群。曾遇過一名32歲上大夜班的媽媽，每天晚上11點工作到隔天早上，下了班亢奮睡不著，一路東摸西摸到了下午4、5點，小睡一下就接著上工。

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趙函穎說，女子聽說吃B群能提振精神，好奇地先吞一顆「好像有點效果」，但過了一週後提神成效歸零，她以為是劑量不足，因此一連吞了4顆，最後胃痛到受不了，推測可能與瞬間累積的濃度太高有關。

事後女子求助趙函穎，不解地問，「B群怎麼越吃越想睡？」她解釋，B群中含有B1、B2、B6及B12等，其中B6能夠穩定神經、幫助放鬆，睡得更好。而事實上B群最主要功能在於將吃進體內的食物進行能量代謝，包括碳水化合物、脂肪及蛋白質等都需要各種B群協助轉化、代謝與消化，「並不是說吃了讓你提神！」也再三勸告，「累了就要睡覺」。

▲經痛,月經,睡覺,MC,失眠,外漏,生理期。（圖／記者謝婷婷攝）

▲維生素B種類不同功效不同，但有多款的確有助睡眠。（示意圖／記者謝婷婷攝）

B群究竟能提神還是助眠？食品技師張邦妮曾衛教，當人們處於緊張壓力下，能量會加速消耗而感到疲倦，這時B群可提高代謝、加速將營養素轉換成能量，使人體不會因缺乏能量而疲累，因此補充B群確實有助提振精神。但人體為複雜且精密的系統，當身體缺乏B群時也容易失眠，而能夠幫助睡眠主要為維生素B3（菸鹼酸）、B6及B12，若想助眠，可挑選含有3種維生素之產品。

B群該在早上或睡前服用？張邦妮指出，B群一整天都會在體內協助代謝，且為水溶性營養素，因此「任何時間吃都可以」，有些人擔心早上吃無法達到助眠效果，睡前補充怕失眠？她說明，可看看手上的B群產品，並找到營養標示表中各項B群含量的「每日基準百分比」，若含量為100～300%可於睡前食用，不會影響睡眠；若含量達500～1000%以上，為強效型產品，還是早上吃較適合。

▼維生素B群的種類及功效。（圖／食品技師張邦妮授權提供）

▲▼B群「早上or睡前吃」最有效？她1招秒判斷　提神又助眠。（圖／食品技師張邦妮授權提供）

李多慧被抓喝隊友的水！　比手勢拜託別說出去＞＜＂

關鍵字： 醫藥新聞 維生素B B群 提神 營養師趙函穎 醫師好辣 胃痛 保健食品

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