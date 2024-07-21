男生「1部位太胖」超傷精！醫示警　穿錯內褲也GG

▲男生們的日常習慣、壓力與飲食，都會影響精子品質。（示意圖／記者黃克翔攝）

文／常春月刊

最近流行的凍卵，有病患問：「男生也可以凍精子嗎？」會這樣想，一定是因為擔心「精子不健康」吧？

精子是否頭好壯壯 這樣檢測判斷

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泌尿科高銘鴻院長指出，根據統計，隨著生活壓力和環境變化，傳統用來判斷精子品質的指標：精子數量、精子活力和精子型態，都在悄然改變。而要判斷精子健康程度，需要專業的檢測流程。

避免精子狀況不佳 日常5點跟著做

同時，高銘鴻也分享幾個保持「精子身體健康」的小秘訣：

1、動起來就對了

運動讓你變強壯！不僅可以增加全身的抗氧化能力，防止自由基損害精子，定期運動還可以幫助保持健康體重，降低肥胖症和其他慢性健康疾病的風險。

2、注意腰圍

年紀增加，腰圍可別一起漲！研究指出：肥胖程度與精子數量息息相關，腹部脂肪過多會干擾荷爾蒙釋放，影響精子產生以及發育。

3、避免高溫環境

桑拿、熱水浴缸或熱水浴，會增加睪丸的溫度，降低精子數量！不過先別太擔心，只要不是長時間暴露在高溫中，並不會造成永久傷害，休息後都還是能恢復。

4、健康飲食習慣

少吃點加工肉類、多食用新鮮水果、蔬菜等，讓身體攝取優質的營養，不要增加身體負擔。富含Omega-3脂肪酸的魚類，像是鮭魚和鮪魚，也對提高精子品質也有幫助。

5、穿寬鬆的內衣褲

穿著平角短褲比起緊身內褲更好，寬鬆的內褲可以降低陰囊的溫度，避免溫度對精子的負面影響。選擇舒適、透氣的內褲，讓精子保持最佳狀態。

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