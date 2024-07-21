30歲男「椎間盤突出」老跌倒！醫曝好發2族群：嚴重恐大小便失禁

▲一名體重破百男有椎間盤突出問題，嚴重影響生活。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

30歲的魏先生體重超過100公斤，且有椎間盤突出的問題，一個月前疼痛加劇，開始雙腳無力、頻繁跌倒，走路約5分鐘就須坐下休息。就醫檢查才發現是腰椎第四、五節約有4公分大的椎間盤突出，評估後進行微創脊椎內視鏡手術治療，才終於改善問題。醫師提醒，椎間盤突出好發於「辦公族」及「重訓族」身上，最嚴重的症狀會無法控制大小便功能。

台北慈濟醫院骨科李宜軒醫師指出，椎間盤為脊椎骨之間的軟骨，具有緩衝作用，當脊椎長期受到壓力壓迫，導致椎間盤發生變形、移位甚至破裂，擠壓到脊髓神經，導致下肢疼痛，就稱為椎間盤突出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據衛福部數據顯示，台灣年輕民眾中，曾經患有下背痛的比例為50%，其中診斷為椎間盤突出佔比為5%，且男生是女生的兩倍，好發於辦公族及重訓族身上，辦公族多因長期坐姿不良、運動量少導致脊椎退化，重訓族則多為運動姿勢錯誤、沒有做好運動防護。

▲患者的腰椎第四、五節約有4公分大的椎間盤突出。（圖／院方提供，下同）

李宜軒說，椎間盤突出因壓迫到神經，初期症狀為酸、痛、麻，接著會影響肌肉力量，產生雙腿無力的情形，若遲遲沒有就醫，最嚴重的症狀會無法控制大小便功能，須在6到8小時內緊急手術，否則將造成神經永久性的損傷。

一般來說，椎間盤突出約90%可透過復健、藥物等保守治療的方式改善或進行神經阻斷術，注射藥劑麻痺神經緩解症狀，若兩到三個月皆無改善，建議進行手術摘除病灶，手術種類分為傳統脊椎手術、顯微脊椎手術及脊椎內視鏡手術三種，其中脊椎內視鏡手術是近年新興的主流手術，也是傷口及破壞度最小的術式。

李宜軒提醒，現今運動風氣盛行，若要進行強度高的運動如重訓，建議有教練指導以及使用護具，避免錯誤姿勢導致脊椎傷害，平日可進行全身性肌力訓練或是核心肌群運動，如游泳、瑜珈、深蹲及棒式等，強化腰椎的保健，若椎間盤突出做保守治療約兩到三個月並未改善，可與醫師討論手術的可行性。

▲台北慈濟醫院骨科李宜軒醫師。