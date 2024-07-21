覺得好累！他皮膚「詭冒1症狀」　醫一照驚罹肝癌：死亡率很高

▲台商天天喝酒應酬，突出現莫名疲倦、胃口變差，皮膚上還有詭異紅痣。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

一名60歲台商平時應酬、飯局多，幾乎天天喝酒，近期發覺不明原因變得特別累、胃口差，明明沒吃什麼肚子卻越來越大，驚覺不對勁而求診。醫師從他的臉、前胸和手臂處發現很多蜘蛛痣，還有紅斑掌，一眼看出恐是酒精性肝硬化，安排腹部超音波一掃，真的滿肚子腹水、肝硬化嚴重，還有6公分的肝癌，三者加在一起「死亡率很高」。

肝膽腸胃科醫師葉秉威近日在《醫師好辣》節目中分享，該名台商因工作關係幾乎天天喝酒應酬，求診時一眼看出「標準教科書肝硬化」的樣子，他的臉、前胸和手臂上長滿很多紅色小點，周圍冒出一根根觸角，因而被稱為蜘蛛痣，「尤其酒精性肝硬化，每3人就有1人可能會有這種狀況。」

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▲男子的病況死亡率很高，所幸藥物治療效果很好。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

此外，葉秉威說明，男子雙手手掌大拇指及小拇指旁的肌肉都特別紅，這是「紅斑掌」，也是典型肝硬化會出現的症狀。他進一步解釋，肝硬化患者因身體的荷爾蒙改變，雌激素會增加，有些人會出現性功能退化、男性女乳症；雌激素也會導致手掌顏色變化，且容易長出血管擴張的蜘蛛痣。

由於種種跡象都很像肝硬化，加上男子酒喝很多，因此推測是酒精性肝硬化的機率很高。葉秉威替男子安排腹部超音波一掃，果真看到滿肚子的腹水，且肝硬化很嚴重，還有一顆6公分的肝癌，「一發現就是非常棘手，死亡率很高」。

葉秉威說，男子很幸運，藥物使用效果超級好，經過治療待肝功能穩定下來後，就轉介至外科，進一步切除肝癌腫瘤。他說，患者因腹脹看診意外發現肝硬化而撿回一命，若未及時就醫，「肝腫瘤再放幾個月，大概整個散開來」。