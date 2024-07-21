打羽球「4大運動傷害」要小心！　醫示警：肢體歪斜了

▲台灣羽球一姐戴資穎也深受受傷所困擾。（圖／Badminton photo提供）

記者李佳蓉／綜合報導

受到台灣羽球選手們在東京奧運的卓越表現所影響，國內也吹起一股羽球熱潮。中醫師周亞錚表示，雖然羽球不如其他球類頻繁發生肢體接觸與碰撞，但高強度的比賽和高頻率的急停急起動作，仍存在一定程度的運動傷害風險。她點出羽球「4種常見運動傷害」提醒國人注意，除了扭挫傷外，恐還釀成左右肢體歪斜不對稱，引發痠痛和不適。

明華馬光中醫診所中醫師周亞錚分析，羽球運動過程中發力過猛、訓練過程中使用過度、姿勢不正確等問題，是最常見的傷害因素，容易導致扭挫傷，甚者韌帶撕裂。若無及時治療以及充分休息，更有可能引發慢性運動損傷及長期痠痛問題。

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周亞錚說明，足踝、膝蓋、肩膀和手肘是羽球運動中較容易受傷的部位，包含腳踝翻船扭挫傷、足部韌帶撕裂、膝蓋半月板受損、網球肘等，都是門診中常遇到的案例。

周亞錚進一步表示，羽球運動中的揮拍及跑位步伐較固定，身體左右兩側各自有特定施力方式。例如：向前救球時多為慣用腳向前弓步，非慣用腳在後側輔助蹬出，如果沒有針對另一側肢體進行對稱強化訓練，長期下來可能導致左右肢體歪斜不對稱，引發酸痛和不適。

再者，羽球運動中多數為往前側發力揮拍，周亞錚表示，這樣的動作模式容易造成身體前後肌群的不平衡，需要在日常訓練中強化背部肌群。若無平衡訓練，容易使前側肌群過度發達，進而引發肩胛骨前傾和駝背等問題，影響身體姿態和穩定性。

▲足踝、膝蓋、肩膀和手肘是羽球運動中較容易受傷的部位。（示意圖／馬光診所提供）

周亞錚指出，若不幸發生運動傷害，把握黃金治療時間對於傷勢復原扮演關鍵角色。早期治療效果較為顯著，舊傷復原則較為困難，因此受傷急性期建議盡早就醫。若症狀拖延，或生活中仍會使用到患側，容易加重傷勢，甚至發展成難治療的長期慢性疼痛。

針對運動傷害，中醫在門診中經常採用的治療方式：

1.針灸治療：透過刺激穴位經絡、肌痛點等方式，治療受傷部位。若有肢體不平衡、結構歪斜的問題，也可透過針灸放鬆緊繃處的肌肉，調整身體張力。

2.傷科手法：若有筋骨錯位、肌肉過度僵硬等問題，視情況加入推拿導引、拔伸復位等手法，可強化復原。

3.中藥調理：可同時針對體質開立中藥內服或外用藥布，加速外傷復原與止痛。

▲運動前充分熱身能降低受傷的可能。（示意圖／達志）



避免羽球運動傷害，可採取之預防措施：

－運動前預留充分時間熱身，提高肌肉和關節的柔韌度，降低受傷的可能。

－注重均衡的肌肉訓練，同時強化非慣用側的肌肉，以保持身體的平衡。

－選擇合適的運動裝備，如專業的羽球鞋、受傷時使用護踝等輔具，提供良好的支撐和保護。

－運動後的收操放鬆同樣重要，有助於減少肌肉痠痛和疲勞，促進身體全面恢復。