「這1種筷子」最易長黴變質！不同材質汰換時機一次看

文／NOW健康陳郁茹 台北報導

「筷子」是日常生活中常見的餐具，有著琳瑯滿目的材質與種類。然而，不同材質的筷子有何特性？應如何避免筷子滋生黴菌或細菌危害身體健康？食品藥物管理署邀請財團法人食品工業發展研究所主任傅偉光，與大家分享筷子的小知識。

木筷會受潮、竹筷易長黴 吃火鍋最適合用不鏽鋼筷

傅偉光表示，市面上常見的筷子種類多樣，包括：木筷、竹筷、塑膠筷、不鏽鋼筷、玻璃纖維筷和鈦金屬筷等。木筷環保且有質感、竹筷輕巧耐用、塑膠筷耐用且易清潔、不鏽鋼筷具有高溫耐受性、玻璃纖維筷輕盈且不易變形、鈦金屬筷則輕量堅固。每種材質都有其獨特性，可滿足每一個人的需求和喜好。

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不過，不同材質的筷子各有優缺點，像是木筷環保天然，質感良好，但易受潮變形，需定期保養；竹筷輕巧耐用，價格適中，但易生黴變質，需保持乾燥清潔；塑膠筷便宜且易清洗，但不耐高溫，易變形且不環保，不推薦長期使用；不鏽鋼筷具高溫耐受性強，適合多種烹飪方式，以及吃火鍋等狀況下使用；玻璃纖維筷輕盈且不易變形，但價格較高且易破碎，不適合有兒童的家庭使用。

▲木筷、竹筷容易受潮、生黴變質。（示意圖／記者李佳蓉攝）

筷子存放做對了？最好保持乾燥通風

傅偉光也提醒，筷子的清潔與保養是確保食品安全和延長使用壽命的重要步驟。每次使用後，應將筷子用清水沖洗，再用食品用洗潔劑清潔，後續使用沸水煮沸1分鐘，可以有效殺滅筷子表面的細菌。最後再瀝乾或用乾淨的毛巾擦乾。避免長時間浸泡在水中，以免筷子變形或滋生細菌。

另外，定期檢查筷子是否有裂痕或磨損，如有，應立即停止使用以防止意外發生。為了保持筷子的品質，不建議長時間將其暴露在陽光下或高溫環境中。存放時應保持乾燥通風，最好放置在筷子架或筷子筒，避免與其他餐具接觸。

至於筷子出現明顯的裂痕、變形或磨損，或者清潔後仍有異味或汙漬難以清除時，就應該汰舊換新。此外，如果使用的塑膠筷子出現變色或表面出現刮痕，也應該考慮更換。綜合考慮使用情況和衛生安全，建議大家每隔一段時間更換筷子，才能安心、放心的享用美食

（文章轉載／藥物食品安全週報）

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