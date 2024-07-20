鄭佩佩離世捐腦！「非典型帕金森」腦庫超需要　台大醫揭原因

▲資深武打女星鄭佩佩離世，享年78歲，圖為2017年時來台參加《情定三生》記者會時留下的畫面。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

香港資深女星鄭佩佩在美離世，外電報導指出，她在2019年被診斷患有非典型帕金森病症，離世後選擇捐贈大腦做給醫學研究。台灣腦庫協會理事長、台大醫師謝松蒼表示，非典型帕金森的病理機制與一般帕金森氏症不同，目前仍然缺乏治療手段，所以腦庫很需非典型帕金森個案，進一步研究開發相關藥物治療。

據美國媒體《Variety》報導，鄭佩佩在舊金山離世。她2019年被診斷出罹患神經退化性疾病、非典型帕金森綜合症，非官方名稱為皮質基底核退化症(CBD)，屬於罕見疾病，症狀類似於帕金森，但目前的治療無法減緩其進程。家人表示，她選擇不公開病情，與4個孩子及孫子孫女度過餘生，並將自己的大腦捐獻作為醫學研究。

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台灣腦庫去年才正式成立，腦庫代表人、台大醫院神經部主治醫師謝松蒼受訪被問及此事，他直言鄭佩佩捐腦令人感動，非典型帕金森也會有相關運動症狀，但是使用一般帕金森氏症用藥，效果又不理想，因為可能是亞型甚至是其它不同疾病，須於病人往生後做神經病理解剖，才能瞭解患者是屬於哪一種類型。

謝松蒼指出，非典型帕金森是腦庫相當希望收到的個案，因為典型帕金森大部分治療情況不錯，但非典型的治療仍然充滿挑戰，相關病理機制，哪一個分子異常表現、堆積，若沒有在往生後做詳細病理研究，就無法開發出藥物，讓這些病人有好的治療。

至於國內腦庫的情況，謝松蒼說，目前總計有收到5名捐贈，其中最近期的是多系統萎縮症，就是非典型帕金森的一種；其它還有運動神經元疾病、小腦萎縮症、先天性神經發育障礙等，年齡分布在40歲至60歲之間。而目前簽署有意願捐贈腦的民眾約20多人，也包含沒有特殊疾病的一般民眾。

▲台灣腦庫中的相關設備，資料照。（圖／記者趙于婷攝）