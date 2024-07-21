年輕女子宮摘掉「經期仍腹瀉」！大便有血　醫解答：不是癌症

▲有患者摘除子宮，卻經常在原本的生理期時間出現腹瀉。（圖／達志／示意圖）

記者張乃文／台北報導

一名年紀不到40歲的女性，原因有子宮肌腺症長期有生理痛，後續決定摘除子宮。不過，她仍有腹瀉問題，且最嚴重的時候通常都是在原本經期的時間，這樣的情況已經長達4個月。病患感覺奇怪，醫師請她觀察是否有血便，後續發現確實有明顯鮮血，本來擔心是癌症，但詳細檢查發現是子宮內膜跑到大腸壁。

胃腸肝膽科醫師錢政弘提到，先前曾遇過一名個案，患者年紀不到40歲，因為長年有生理痛，有子宮肌腺症問題，在婦產科追蹤多年，後續決定摘除子宮；生理痛的問題因而改善，但患者開始斷斷續續出現腹瀉問題，原以為是手術後身體還沒恢復，觀察了三個月腹瀉仍未改善。

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患者表示，自己並沒有月經，但腹瀉最嚴重的時候是原本「月經該來的時候」。錢政弘說，病人過去的經期規律，因此推算出這個現象已經重複4個月，且都是經期來時最為嚴重，甚至會拉到無法出門，他提到，腸道蠕動的確會受到雌激素變化的影響，雖然摘除子宮，但卵巢功能正常，若骨盆腔還有子宮內膜異位，就有可能因為生理期荷爾蒙的改變造成便秘或腹瀉。

錢政弘指出，但大腸有病變時，也可能會腹瀉；於是他請病患回去多留意大便的狀況。過了2個月，病人再度回診，觀察到自己上廁所確實有明顯鮮血，擔心是因為惡性腫瘤出血。

錢政弘再次檢查，發現是子宮內膜的組織異位到大腸壁上，造成出血。這也是患者每到生理期時，會嚴重腹瀉、甚至流血的原因，後續開刀追蹤，患者的腹瀉和血便也消失。

錢政弘提醒，看診經驗曾遇過女性患者被診斷為腸躁症，或不明原因的腹痛、腸炎，最後才發現是婦產科的疾病導致，如巧克力囊腫引起的腸沾黏，子宮肌瘤，卵巢囊腫等，建議若有便秘、腹瀉、腹脹的問題，除了胃腸科，也可至婦產科確認。