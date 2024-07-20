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天熱運動冒3症狀！恐橫紋肌溶解　醫示警「危急徵兆」

▲女生，女子，跑步，運動，腹肌，身材，慢跑，健身。（圖／pixabay）

▲醫師提醒，高溫進行高強度運動要小心橫紋肌溶解。（示意圖／取自pixabay）

文／常春月刊

夏天很多人會不小心就中暑了，但很多人可能也不太擔心，就想說喝水或是吹冷氣就好了，但是，雖然多數時候中暑不會太嚴重，但還是要小心「橫紋肌溶解症」！

夏天高溫下運動　當心增加橫紋肌溶解症風險

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復健診所王竣平主治醫師指出，夏天氣溫上升，大家都喜歡去戶外走走，然而，在高溫下進行高強度運動會導致身體大量出汗，從而增加患上橫紋肌溶解症的風險。橫紋肌溶解症是一種由於肌肉細胞破壞，而釋放出肌紅蛋白，進入血液中的疾病。在高溫下運動，容易引起身體脫水和電解質失衡，使得肌肉更容易受損，增加橫紋肌溶解症發生的機率。

橫紋肌溶解症　常見這些症狀和影響

王竣平說明，橫紋肌溶解症的主要症狀包括肌肉劇痛、尿液變色、肌紅蛋白尿等。如果不及時處理，橫紋肌溶解症可能導致腎功能衰竭、心臟問題等嚴重後果。

尤其在夏天高溫下，運動者患上橫紋肌溶解症的風險更高，特別如果沒有注意多喝水、過度運動或是已經覺得身體不適的情況下，還進行運動，就更危險了。

怎麼預防橫紋肌溶解症？

1、補水：運動前、運動中和運動後都應該充分補充水分，避免脫水和電解質失衡。另外也可以多喝含有電解質的運動飲料，更能補充身體所需的電解質。

2、適度運動：避免過度運動或長時間高強度運動，特別如果氣溫很高，更要控制運動量。請一定要記得，適度休息，和控制運動量，才能常保青山在。

3、注意身體信號：注意身體的信號，如肌肉疲勞、頭暈、心跳加快等，及時停止運動並休息。

延伸閱讀：
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關鍵字： 夏天 運動 橫紋肌溶解 常春月刊

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