82歲果農「肩頸痠麻」！醫揭：頸椎退化　年輕人1習慣小心了

▲醫師表示，現代人過度使用3C產品，導致頸椎痠麻有年輕化趨勢。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

一名82歲患者近期出現肩頸酸麻痛，甚至無法入睡，影響到工作和生活，藥物治療仍未見改善。到醫院檢查後，發現是頸椎退化骨刺壓迫神經，進行微創手術。結束後，當天患者已經可躺著入睡。醫師提醒，頸椎痠麻有年輕化趨勢，與現代人過度使用3C產品有關，長期低頭會造成頸椎角度改變，產生骨刺壓神經。

一名82歲果農平時種植哈密瓜維生。近日因為出現肩頸痠麻痛，甚至無法入睡，影響工作、生活，透過藥物治療仍未見改善。收治個案的中國醫藥大學新竹附設醫院外科部長黃祥銘說，經過核磁共振檢查，個案為頸椎退化骨刺壓迫神經，後續進行頸椎減壓微創手術。

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術後患者表示，疼痛明顯改善，術前無法入眠，躺著睡覺就很不舒服，不過術後當天已經可以躺著睡，「是近期睡的最好的一天。」黃祥銘提到，病患接受頸椎減壓微創手術，放置人工椎間盤和脊椎椎體間的支架，解決脊椎長期退化性以及骨刺長期壓迫到神經的問題，手術約1.5個小時，病患術後住院兩天即出院，改善疼痛改善睡眠，目前持續門診追蹤即可。

黃祥銘指出，果農勞動力高，長年工作，對骨頭和脊椎的受力大，脊椎退化機率高，尤其高齡者會面對脊椎退化的困擾，輕者疼痛不適，嚴重的話，手麻腳麻無力，經過醫師評估，就必須進行減壓手術。他說，臨床經驗發現，頸椎發生痠麻痛有年輕化趨勢，和現代人過度使用3C產品有關，長期低頭姿勢造成頸椎角度改變，容易產生骨刺甚至壓迫到神經。

黃祥銘提醒，久坐者需要正確坐姿姿勢，腰背挺直靠齊椅背，頭部重心不要超過身體或肚子，脖子重心較自然，長時間才不會造成退化問題，久坐時間也要控制，以不超過一個小時為限，適度起身活動放鬆筋骨。