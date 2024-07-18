北市抽驗「1款辣椒粉」農藥殘留超標！　最重可罰2億

▲辣椒粉檢出農藥殘留違規。（圖／北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布調味料專案抽驗結果，其中有1件辣椒粉檢出農藥「二‧四地」殘留超標。違規產品為士林區的民友商行（民友超級商店），來源為雲林縣的永興辣椒行，該產品違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款，可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，此次抽驗40件調味品，包含10件醬油（膏）、10件進口調味粉、10件調味醬、5件披薩醬及5件辣椒粉，依產品屬性分別檢驗12項防腐劑、3-單氯丙二醇、三聚氰胺、環氧乙烷、蘇丹色素、13項甜味劑、二氧化硫及農藥殘留方法（六），其中1件辣椒粉檢出1項殘留農藥「二‧四地」0.1ppm（標準：0.05ppm）。

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林冠蓁說明，殺草劑「二‧四地」為農業部公告合法登記並領有許可證的農藥，核准使用於限定類別農作物，但殘留農藥含量應符合「農藥殘留容許量標準」，目前已通知販售商立即下架不符規定產品，該產品違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，經追查「辣椒粉」來源為外縣市業者，已移請所轄縣市衛生局進行查辦。

林冠蓁提醒，業者務必落實自主管理，確認原料及產品均應符合食品安全衛生管理法相關規定，若使用食材進行加工調理前應確認食材有無殘留農藥、動物用藥或其他汙染物，落實供應商管理及把關進貨食材安全衛生。

北市衛生局呼籲，自108年1月1日起，包裝醬油依製程應標示「速成」、「水解」、「混合或調合」及「釀造」字樣，消費大眾在購買調味料時，應先慎選有信譽的店家並確認產品有清楚明確的產品資訊，如有無廠商名稱、電話、地址等完整聯絡資料。

