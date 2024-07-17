月經來能吃冰嗎？　中醫點名「2種人」別吃為妙

▲炎炎夏日怎能少了透心涼的冰品，但生理期能吃嗎？你也曾為此掙扎嗎？（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

「月經來能不能吃冰？」不時掀起兩派網友熱議。對此，中醫師艾莉絲指出，主要還是依體質而定，有些中醫認為生理期吃冰容易影響腸胃，導致腹瀉、腹痛，還可能造成經期不順，破壞生理循環、引發經痛等等。她建議若每次吃冰就經痛或月經不順者，還是別吃比較好。

中醫師艾莉絲在粉專《艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師》探討生理期能否吃冰的議題。關於「可食用的觀點」，她說，有些中醫認為經期時女生身體比較容易感受到熱，此時吃冰有助於調節體溫、減輕身體不適感，冰品的涼爽感可讓經期時的身體感覺舒適一點，尤其是熱翻的夏季。

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不過主要仍得依個人體質而定，艾莉絲直言，「有些人的體質天生就比較熱，所以吃冰可能就沒什麼關係，但如果體質偏寒，可能就會有狀況了。」

▲有中醫認為，寒性食物恐影響女生生理循環、引發經痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

至於「不宜食用的觀點」，艾莉絲表示恐影響腸胃，有些中醫認為，冰品屬於寒性食物，容易刺激腸胃，對於腸胃功能較弱的女生而言可能引起不適，吃冰可能造成腹瀉、腹痛等症狀，影響身體健康。此外，也可能影響經血流動，中醫認為，食用寒性食物恐致經期不順，可能會破壞女生生理循環，引發經痛等不適。

艾莉絲說，她不會認為月經來時一定不能吃冰，或一定可以吃冰，能不能吃都得視個人狀況，但若每次吃冰就經痛或是經血流不順，建議還是別吃為妙。

▲有動物研究發現，冰或低溫有可能加劇經痛。（示意圖／南投醫院提供）

不少網友從小到大被長輩灌輸「女生不要吃冰」的觀念，振興醫院婦產部醫師李偉浩曾指出，以西醫觀點看來，食物下肚進入胃中溫度即改變，因此不太可能影響子宮。而常見的婦科疾病，包括子宮肌瘤、子宮內膜異位症，都常常起因於個人體質或細胞自體變化，「所以吃冰並不太可能讓婦科疾病惡化。」

另一方面，溫度是否會影響經痛？李偉浩解釋，目前並無直接的人體實驗證據顯示吃冰會增加經痛程度，但在1900年代有動物實驗發現，「溫度」會影響月經來潮時子宮收縮的變化。研究人員發現，熱與高溫會讓子宮收縮強度減緩，但收縮頻率增加；相反的，冰或低溫會讓子宮收縮強度上升，甚至呈現半痙攣狀態，收縮頻率降低。如此看來，低溫的確有可能使經痛變嚴重。

婦產科醫師蘇怡寧也常收到關於生理期來千萬別吃冰的疑問，他多次發文指出，目前「並沒有醫學證實生理期來不能吃冰」，對於這項問題基本上以「吃了會不舒服就不要吃，吃了不會不舒服就沒關係」作為認定即可，不需要特別情緒勒索，要別人跟著不吃冰。