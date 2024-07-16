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北市聯醫總院長蕭勝煌退休　國內側顱底手術專家王懋哲代理職務

北市聯醫首長人事異動，國內側顱底手術專家王懋哲代理總院長。（圖／北市聯醫提供）

▲王懋哲（右）代理北市聯醫總院長。（圖／北市聯醫提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市立聯合醫院今舉行新舊任總院長代理暨院區院長布達交接儀式，蕭勝煌屆齡退休，總院長由王懋哲代理；陽明院區院長陳冠仰也屆齡退休，新任院長由邱逸淳陞任。

王懋哲過去在榮總醫學中心深諳耳朵手術20餘年，包括修補耳膜破損、中耳炎和乳突炎等技術，2010年奉派前往美國進修學習高難度「側顱底手術」，為國內該領域頂尖專家，合作病例超過400例；在擔任醫療副總院長期間，助總院長領導各院區、各部科之間橫向聯繫，督導醫療服務品質，爭取員工福祉等。

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王懋哲表示，會持續嚴守醫者心中的那把尺，爭取員工福祉，無論是下醫囑、開處方還是進行手術，都以「力求病人受益最大化（Benefit over Harm）」。

北市聯醫首長人事異動，國內側顱底手術專家王懋哲代理總院長。（圖／北市聯醫提供）

▲左起黃遵誠院長、王懋哲代理總院長、陳彥元局長、蕭勝煌總院長（卸任）、陳冠仰院長（卸任）、邱逸淳院長（新任）。

另外，陽明院區院長由泌尿科名醫邱逸淳接任，邱逸淳曾任忠孝院區醫務秘書、和平婦幼院區副院長及副總院長，新冠疫情期間經歷和平應變醫院啟動，運用精準疫調，快速斬斷傳播鏈，執行清零政策，協助北市府控制疫情，經驗豐富。

邱逸淳表示，很感謝市長、局長和總院長的信任，自己是在聯醫長大，希望未來可以讓整體更好，並持續深耕社區，替民眾服務。

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關鍵字： 北市聯醫 總院長

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