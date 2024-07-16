90%大腸癌從息肉轉變　大腸息肉從哪裡來呢？揪出有方

▲大腸鏡檢查。（示意圖／123RF）

文／常春月刊

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大腸癌對國人健康的威脅日益受到重視，且隨著民眾對健康檢查的接受度增加，讓不少未發生大腸癌的病人，即在大腸鏡檢查中發現息肉的存在。而在接受大腸鏡檢查者中，大約有15～30％會發現腸道息肉的存在。

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腸道息肉是腸黏膜部位長出隆起物，經內視鏡從肉眼即可見。台北市立聯合醫院陽明院區院長、消化內科醫師陳冠仰表示，息肉是腸道黏膜細胞增生所致，受到體質的影響，當排便不順時，黏膜細胞即會因為受到排泄物中有害物質刺激而增生。事實上，從食道至直腸，整個腸胃道都可能出現息肉，其中乙狀結腸與直腸則比較容易發生。

大腸息肉好發於40歲以上的族群，息肉的型態很多，有可能是腺瘤或是增生性息肉，也可能是發炎的表現，其中以腺瘤的危險性最高，日後最可能癌化成為大腸癌。

90%大腸癌，從息肉轉變的

陳冠仰指出，90%的大腸癌是由大腸息肉轉變過來的，息肉的危險因子也與大腸癌類似，除了體質是重要的因素之外，排便是否通暢、有無攝取足夠的纖維質等，都是影響息肉發生的關鍵因子。另外有研究顯示，嗜吃紅肉與高脂肪食物者，也較容易有息肉和大腸癌的發生。而息肉的生長與基因也有密切的關係，遺傳是重要的危險因子，父母有息肉，子女也很容易出現息肉。

因為基因是無法控制的危險因子，所以，預防方式得從後天因素著手。要降低息肉生長的風險，建議平日應維持正常排便，除了多攝取纖維質、減少高脂肪食物的攝取之外，也不宜抽菸與酗酒，因為菸酒都會對腸道黏膜造成刺激，尤其菸品中的尼古丁，即為致癌物。

絨毛狀腺瘤，癌化機率最高

◎腺瘤的癌變機會大：腺瘤可分為絨毛狀腺瘤、條狀腺瘤及混合型三大類。在腺瘤中，絨毛狀腺瘤約占5%，是最可能出現癌化的腺瘤，約80％的腺瘤則為條狀腺瘤，其與絨毛狀腺癌相比，較不易出現癌化，但若體積太大，還是會有癌化的可能性。在混合性的腺瘤中，絨毛狀腺瘤所占的比例愈大，日後出現癌化的機率也愈高。

◎增生性息肉最為常見：大腸中常見的息肉，則多屬增生性息肉，增生性息肉通常只是微小的黏膜突起，大小不超過0.5公分，並不會演變為癌症，常被發現長在直腸或乙狀結腸。增生性息肉有可能單獨存在，也可能數個息肉同時存在某一段大腸中，從肉眼並不容易區分增生性息肉或是腺瘤，需經染色內視鏡或窄頻內視鏡幫助分辨，且經病理檢查確認。

◎發炎性息肉與腺瘤難以區分：至於發炎性息肉，則是因先前大腸黏膜潰瘍、壞死，新的黏膜上皮生長出來或是過度生長所致。發炎性息肉本身並不會演變為癌症，但因發炎性息肉有時從型態上不易與腺瘤做區分，同樣需經病理檢查才能確定。

陳冠仰指出，如果是發炎型或是增生型的息肉，並不會分裂成為癌症，至於腺瘤方面，不論是條狀線瘤、絨毛狀腺瘤或是混合性腺瘤，日後都可能轉化為癌症。其中絨毛狀腺瘤轉化為大腸癌的機率最高，一旦發現最好即刻切除乾淨。

透過內視鏡，揪出息肉

雖然有經驗的醫師可以從肉眼大致判斷息肉的型態，但還是得經進一步確認，一般可藉由內視鏡染色法配合放大內視鏡，以及窄頻內視鏡兩種方式進行確認。

◎內視鏡染色法：藉由染色的方式，觀察病灶表面的紋路與正常組織的差異，藉此發現早期病灶。內視鏡染色法的執行方式很簡便且費用較低，但不同部位使用的染料有異，塗布的劑量也需要仔細拿捏。

以染色的方式增加對比後，再利用可放大數10倍的放大內視鏡來觀察病灶表面的腺口紋路，但放大內視鏡的視野小，操作較為困難，稍有移動，病灶的畫面即可能落在視野之外，需再次尋找。內視鏡染色法搭配放大內視鏡，可以判斷息肉是否為良性，或是有可能惡化為癌症，準確率可達9成以上。

◎窄頻內視鏡：最新發展出的窄頻內視鏡，則只需按一個按鈕，即可從息肉的血管分布加以判斷，若為惡性腫瘤，息肉的血管通常很豐富。傳統內視鏡的光源有三原色，新的窄頻技術會捨去紅光，只保留藍光與綠光，在窄頻內視鏡下，若是良性息肉會呈現較白色影像，腫瘤則會如同咖啡豆般呈現較暗色的表面，可以明顯區分。

窄頻內視鏡可同時配合染色內視鏡與放大內視鏡使用，區分腫瘤的癌化程度與侵入的深度，可提供醫師採取治療方針的判斷。

大多無症狀，篩檢才能發現

一般來說，腸子裡長了息肉，尤其只是一些小息肉，並不會出現明顯的症狀，只是偶爾可能會有腹痛、腹瀉、血便或便祕等非特異性的表現。但若是息肉很大，由於息肉的血管豐富，可能會有出血的表現，而且在糞便潛血檢查中會有潛血反應。在糞便潛血檢查中，即有不少病人的潛血是源於出血性的息肉。

另外，如果息肉生長的位置較低，接近肛門口且息肉較大，有可能影響糞便排空，病人的糞便會呈現扁平狀，且容易有解不乾淨的感覺。

由於息肉並不容易出現自覺症狀，唯有藉由大腸鏡檢查才能得知。陳冠仰指出，一般建議50歲以上者應接受大便潛血反應或大腸鏡檢查，期望可以發現息肉及早期大腸癌，但息肉的發生年齡更早，尤其有家族病史者更要注意，檢查的年齡宜提早10年，亦即40歲起，即可藉由大腸鏡檢查了解腸道是否有息肉的存在。

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