4類食物不適合帶便當！營養師：別有「剩菜再帶」的想法

▲有4種料理營養師不建議帶便當，包括海鮮、內臟類、半熟食物與湯湯水水的菜色。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

現代人養生意識抬頭，會親自下廚帶便當，但隨著天氣越來越熱，食物未妥善保存就容易臭酸壞掉。營養師品瑄點名，像是海鮮、內臟類，半生不熟的溏心蛋以及湯湯水水的菜色，都不建議當作便當菜。另外她也提醒，千萬別再有「剩菜再帶便當」的想法，沾到口水的飯菜，很容易滋生細菌。

營養師品瑄在粉專指出，很多家長或上班族，都會在前一晚或好幾天前準備便當，但食物保存不良就容易腐壞臭酸，尤其在這種天氣下更要留意，一不小心吃下肚會釀成食物中毒。因此她整理出「5大重點」，讓國人夏天帶便當不變質，乾淨又衛生。

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▲別有「剩菜再帶便當」的想法，一煮完就要先把料理裝進盒中。（示意圖／資料照）

1.充分加熱

在準備便當菜時，要充分加熱後再裝進便當盒中，食材中心溫度要達到70°C以上才能有效抑菌，半生不熟的料理，如半熟蛋、溏心蛋等，就不建議當作便當菜。另外海鮮、內臟類也容易酸敗，也不建議帶便當。

2.煮完先裝便當

千萬別有「剩菜再帶便當」的想法！很多人會晚餐連同隔天的便當一起準備，一定要記得煮完後先把料理放入便當盒內，避免沾到口水。在盛裝的過程中手也不要接觸到食物，要善用乾的、沒用過的餐具或戴手套，把食物被細菌汙染的機會降到最低。

3.減少水分

水分是細菌繁殖的良好介質，如果便當菜中含有湯汁更容易讓細菌滋生，要記得把水分甩乾再帶，或選擇比較清爽的常備菜。

4.保冷保鮮

便當要冰冰箱，出門時則要裝進保冷袋內。因細菌在4°C以下的環境不易生長，低溫能幫助食物保存；反之，4～60°C為「危險溫度範圍」。建議便當「不冒煙就放入冰箱」，現在夏天高溫，也不要放於室溫超過1小時。

5.加熱一次為限

便當加熱後盡量一次吃完，反覆加熱更容易讓細菌有破口，且營養價值也會跟著流失。