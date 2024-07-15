漱口水「3錯誤用法」恐等於白漱了！1時機用最有效

圖、文／NOW健康王澍清 台北報導

為保持口氣清新，達到潔牙效果，許多人習慣飯後以漱口水來清潔口腔，但開業牙醫師陳福樂表示，漱口水使用頻率不宜過高，建議1天1次，如果1天用上2至3次，可能過度刺激口腔黏膜，反而引發局部紅腫不適。食藥署統計，一般使用漱口水的3大NG行為，分別為：

1.只用漱口水而不用牙刷與牙線清潔。

2.用完漱口水後又用清水漱口。

3.或是漱口水的使用頻率過高。

陳福樂醫師強調，漱口水作用為殺菌、口氣芳香，對於潔牙效果有限，如果沒有做好潔牙，僅用漱口水，殘渣仍留在牙縫中，沒多久口腔還是會產生怪味。刷牙是清潔牙齒最重要步驟，只要透過牙刷，才能清潔牙齦溝中的食物殘渣，如果餐後不刷牙，只是使用漱口水，就好像是不洗澡只噴香水一樣，效果極為短暫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

牙科醫師陳俊龍表示，光靠漱口水，是無法做好牙齒清潔，想要徹底清潔，必須依序做到以下「潔牙」3步驟，依次為「牙線、牙刷、漱口水」，如果順序錯了，清潔效果大打折扣。

1.先使用牙線去除齒縫的食物殘渣。

2.使用牙刷將牙齒表面與牙縫清潔乾淨。

3.使用漱口水，清除縫隙中可能殘留的細菌。

陳俊龍建議，使用漱口水時，至少在口中維持30秒至1分鐘，延長2至3分鐘，也沒問題。但吐掉漱口水後，不要再以清水漱口，以免將有效成分沖掉，降低除菌效果。如果時間允許，應該在刷牙後半小時，牙膏發揮功能，再使用漱口水，效果會更好。

食藥署提醒，藥用漱口水大多為成藥或是醫師、藥師、藥劑生指示藥品，有效殺菌成分chlorhexidine gluconate或cetylpyridinium chloride須符合規定濃度範圍。成藥漱口水可於藥局、藥商、百貨店、雜貨店及餐旅服務商等5大業者購買，指示藥品的漱口水則須於藥局購買；一般漱口水則在市售商店即可購買，如含氟漱口水（總含氟量1500ppm以下）。

民眾在購買漱口水時，無論是哪一種產品，務必閱讀標示，了解產品的成分與使用方式，確認是否符合自己的需求，適時適量使用，可選擇成分不含酒精者，較不刺激口腔。若是購買藥用漱口水，須注意產品標示上是否有合格的許可證字號。

延伸閱讀：

▸鼻形美醜直接影響顏值 結構性鼻整形5段式調整更自然

▸男人手腳冰冷末梢循環不良 下半身思考能力恐出現障礙