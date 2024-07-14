智齒該拔就要拔！醫示警「3狀況快拔」：越老拔越麻煩

▲醫師提醒，智齒痛一定要盡快就醫。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

一位約莫20歲的女大學生因牙痛問題到牙醫門診就醫，經檢查發現是因為「智齒沒刷乾淨」導致。由於智齒的拔除需看狀況，臺大醫院牙科部兼任主治醫師、顯微根管治療醫師張添皓指出，通常建議拔除的智齒有3種，包括刷不乾淨、智齒周圍有可能形成囊腫或病理性病變和沒有對咬的牙齒」。

該名女大生前幾周在期末考的時候，就因為牙痛沒辦法好好吃東西，痛到睡不著，甚至影響整個考試周，因此一放假就被媽媽帶到牙科檢查。經檢查發現，是智齒刷牙不乾淨惹禍，導致智齒前面的第二大臼齒，齒頸部的牙縫蛀牙，嚴重到牙髓炎，而牙痛無法入睡。

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張添皓醫師指出，智齒需經過醫師評估拔除，一般來說，年紀越大，拔智齒困難度越高，恢復慢、術後腫痛反應相對高，另外是智齒生病、腫痛不舒服時，再去拔智齒時，治療過程會較痛苦、術後腫痛反應、感染相對高。至於哪些智齒會建議拔除？張添皓醫師也提供以下3大狀況。

1.難以清潔、刷不乾淨

這類智齒，大多是長出一半、或是長歪掉、或位置不佳的智齒，導致就算想清潔，也無法自行刷乾淨的智齒。這類智齒若放著不管，最後不僅「智齒」壞掉，連「智齒旁的第二大臼齒」也遭殃，最後會變成2顆牙齒都壞掉、蛀牙、牙周病等，兩顆牙齒都會需要拔掉。

2.某些智齒周圍可能出現問題

該顆智齒周圍有一部分機率會形成囊腫或其他病理性病變，這可能會對鄰近的牙齒、或骨頭造成損害。

3.沒有對咬的牙齒

智齒若沒有對咬的牙齒，不僅會造成整個咬合排列高高低低、不正之外，有可能會一直咬到對側牙齦，造成牙齦炎、牙齦腫痛、牙齦流血。另外也可能是常常咬破臉頰內側的黏膜，導致破皮、口腔潰瘍、纖維化，甚至慢性病變。

▲智齒刷牙導致智齒前面的第二大臼齒、齒頸部的牙縫蛀牙。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）