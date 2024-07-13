「胃食道逆流」是文明病！醫示警「恐致食道癌」　教你3招保胃

▲胃食道逆流是現代人的文明病。（圖／達志／示意圖）

文／食力

常感到胸悶、咳嗽或聲音沙啞？許多人因工作忙碌、壓力大，作息不正常，暴飲暴食並抽菸喝酒，導致「火燒心」，這種情況經常伴隨胸口灼熱、嘔酸水、胃脹、喉嚨異物感、慢性咳嗽等症狀。在台灣，每四人中就有一人有胃食道逆流問題，這已成為現代人的常見文明病，嚴重影響生活品質。

什麼是胃食道逆流？

[廣告]請繼續往下閱讀...

胃食道逆流症的症狀多樣化，包括典型症狀和非典型症狀，大部分患者會有典型症狀，少數人因非典型症狀而被忽視。典型症狀包括火燒心（heartburn）或心口灼熱，這是最常見的症狀，從胃部到頸部會有灼熱感；另一個是酸液逆流，感覺喉嚨有液體逆流。

非典型症狀則有慢性喉嚨發炎、慢性咳嗽、氣喘、喉嚨異物感、胸痛或胸悶，以及嗝氣。建議先排除其他疾病後，再考慮胃食道逆流的可能性。

為什麼會胃食道逆流？

主要原因是食道括約肌（賁門）鬆弛，正常情況下食道括約肌在沒有進食時，應該呈現關閉狀態，當吞嚥時再打開，並將食物送進胃裡。但是胃食道逆流症患者的食道括約肌關不緊，造成胃部裡的食物或胃酸容易跑到食道來。而造成食道括約肌張力鬆弛原因可能有這些：

生理構造：年紀大、肥胖、食道疝氣等。

腹壓過大：懷孕、肥胖、便祕、外力如重訓等，因胃部空間受到擠壓而產生。

藥物：某些治療氣喘、高血壓的藥物，有可能造成括約肌鬆弛。

不良飲食習慣：嗜吃高脂肪、高甜食物，吸菸、飲酒酒等也會導致。

長期胃食道逆流會導致食道癌症？

是有可能的，當食道不斷被胃酸侵蝕，有可能會進一步引起食道潰瘍、食道狹窄、甚至造成吞嚥困難，長期下來、食道上皮細胞長期被胃酸破壞、使得食道慢性再發炎、復原，這樣的反覆癒合動作易導致細胞病變，導致「巴瑞特氏食道」，長期下來就會增加罹患食道腺癌的機率。

急則治其標、緩則治其本

胃食道逆流突然發作，容易引發強烈不適感，多數民眾都會選擇胃藥來減緩，常見的西藥分為制酸劑和胃酸分泌抑制劑，制酸劑類藥物大多是由金屬鹽類組成，不建議長期使用；胃酸分泌抑制劑如H2組織胺受體阻斷劑、氫離子幫浦抑制劑（PPI）等，藉由抑制胃酸分泌達到效果。中藥裡也有一些天然制酸劑如：烏賊骨、牡蠣等，可以中和胃中過多的胃酸。

中醫認為胃食道逆流是「胃氣上逆」所引起，包含胃脘痛、吞酸、吐酸等，需要依據個人體質進行適當調理，才能減少復發機會、讓生活獲得改善。臨床中常見的體質有以下幾種：

胃熱型：病患容易怕熱、常常口乾口苦、煩躁易怒、腹脹伴有胃酸逆流，這是屬於胃熱型，可以用黃連、吳茱萸、丹皮、梔子、白芍等中藥來改善。

胃寒型：一吃生冷食物或天氣冷即感腹脹，喝溫水或保暖腹脹則減輕，這是屬於胃寒型的體質，可以使用附子、高良薑、香附、砂仁陳皮、吳茱萸等中藥來改善。

氣滯血瘀：一生氣就會胃痛、腹脹，腹脹時會牽連兩邊脅肋處，這是屬於氣滯血瘀型的體質，可以用蒲黃、五靈脂、當歸、丹參、乳香等中藥來改善。

肝氣鬱結：病患工作壓力大、平時容易胸悶、胸脅脹痛，一生氣就更不舒服、脈象弦緊，這種體質，可以柴胡、香附、枳殼、川芎、芍藥、甘草等中藥來改善。

阿利博士中醫師3招保養胃部健康

一、多吃可以保護胃腸的蔬果或食材

蔬果類：高麗菜含維生素K1和U，有抗潰瘍因子，修復受傷組織，保護胃腸黏膜，常食用可減少胃部不適。南瓜含果膠，保護胃壁，減少潰瘍。木瓜含木瓜酵素，有助分解蛋白質，緩解消化不良和胃炎。秋葵含果膠和黏液，保護胃壁，防止便秘，是健胃潤腸的好食材。

其他類： 山藥是中藥常用藥材，健脾胃、益腎氣、保護胃壁、促進食慾。薑在中醫和阿育吠陀醫學中被廣泛使用，促進血液循環，緩解寒冷引起的胃痛。

二、減少咖啡因攝取可以使用花草茶替代嗎？

大部分的花草茶不含咖啡因，而且由於獨特的香氣，在提振精神上不會比咖啡差太多，不過如果要提神又能養生，阿利博士建議要用「複方」的概念來使用花草茶，以下推薦4款好茶給大家：

1、洋甘菊花茶：洋甘菊中有多樣的萜類及黃酮類物質，是天然抗氧化、抗發炎的好幫手，在德國傳統醫學上，常被用來治療緊張、失眠、咳嗽、支氣管炎、口腔潰瘍等疾病，搭配茉莉花與玫瑰花一起飲用，可以放鬆緊張的情緒，適合考生、情緒壓力不小的朋友，可以讓思緒思考能力更清明。

2、植萃博士茶：南非博士葉有有兩種，直接乾燥的生葉、呈現亮綠色，另一種是經發酵後顏色呈紅棕色，這兩種香氣都有點香甜且可以增強體力，搭配人參鬚、羅漢果，對於上班族、需要長期注意力（例如開車），這個茶飲的提神效果都相當不錯。

3、麥茶：是夏天非常適合飲用的飲料，喜歡喝茶葉茶、但是又擔心咖啡因、有胃食道逆流的朋友，不妨搭配枸杞、紅棗，這款茶喝起來帶有麥子香味卻有點甜，好喝、提神又能解渴。

4、薄荷清心茶：薄荷、決明子具有退火降火氣的效果，搭配清涼解渴的檸檬馬鞭草、幫助消化的香蜂草和生津止渴的甘草，特別適合口乾、易口渴的人使用。同時，薄荷有疏肝解鬱的作用，可以放鬆肌肉；而甘草具有消炎、鎮痛和抗酸的作用，可以緩解胃食道逆流引起的灼熱感和胃痛。

三、避開這些食物及生活習慣 胃食道逆流不再上門來！

1、平時要避免菸酒、咖啡、茶、辛辣等刺激性食物。

2、空腹時少喝碳酸飲料、濃茶或含咖啡因飲料，減少對胃的過度刺激。

3、少吃甜食、油炸、高脂飲食以及酸性食物，如柑橘類水果、醋等，以免胃酸大量分泌。

4、少吃難消化的糯米、芹菜、竹筍等粗纖維，與動物的筋皮部位，以免逆流症狀更嚴重。

5、吃完東西不要立刻躺平，因為平躺的姿勢，胃部的東西更容易逆流到食道。

6、睡前2至3小時不要吃東西，夜晚型的患者更要戒掉吃宵夜的習慣。

7、不要穿太緊的衣服，這樣會增加胃部的壓力，使得食道括約肌更無力抵抗。

阿利博士中醫師建議：有症狀先找西醫診斷 再找中醫調身體

平時如果有火燒心（heartburn）或心口灼熱、或者胃酸逆流症狀，建議找西醫先診斷，必要時醫師會處方制酸劑或黏膜保護劑，再找中醫調整、改善體質，正確使用花草茶、養成良好生活飲食習慣，阿利博士老話一句：「平時養成好習慣，有病請您找醫生。」自然健健康康輕輕鬆鬆、品味人生。

你應該要知道的食事

胃食道逆流是因為現在人生活節奏快速、飲食不正常、壓力大等等的原因，成為了社會上常見的文明病。中醫師表示，多吃可以保養胃部的蔬果食材、減少咖啡因攝取、避免對胃部造成刺激的食物及行為，就能養成量好的飲食習慣，有效保養胃部健康，減少出現「火燒心」的痛苦。

本文由食力food NEXT【胃食道逆流可能導致食道癌？中醫師教你3妙招 避免火燒心保養胃部健康！】授權提供