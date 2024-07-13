客運司機因顏面損傷遭辭退！餐飲業者響應「臉部平權」推實習計畫

▲陽光攜手三商餐飲與悠遊卡公司推廣職場臉部平權。（圖／陽光基金會提供）

記者洪巧藍／台北報導

現在進入畢業求職季，然而顏面損傷者卻因為外貌特徵，求職遭遇困難。張先生擔任長途客運司機，因為罹患口腔癌接受治療，影響語言、吞嚥功能，外觀也留下明顯痕跡而遭到公司辭退，找新工作也因為同樣理由而碰壁。陽光基金會和三商餐飲集團合作，在旗下六大餐飲品牌推動「職場臉部平權服務計畫」，提供顏面損傷朋友工作實習機會，張先生也因此看到曙光，重建新生活。

根據陽光基金會最新「顏損者求職經驗調查」發現，超過半數的燒傷與顏損者在求職過程中，曾遇不友善的面試經驗，甚至有面試官要求顏損者揭示疤痕或胎記。

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張先生罹患口腔癌，曾三度進行接受手術、放療和化療，去年手術後影響語言及吞嚥功能，外觀也留下明顯痕跡，公司因此認為他無法再服務客人而辭退他，半年多來他試圖找新工作，都因同樣理由碰壁，收入中斷僅靠太太二萬多的薪水支撐家計。

陽光基金會今年首次與三商餐飲集團旗下六大餐飲品牌合作，在全台約354家門市推動「職場臉部平權服務計畫」，不僅提供顏損朋友工作實習機會，還希望通過實習讓他們有機會獲得正式職位。

張先生就透過這項計畫看到曙光，過去他主要都是嘗試司機類的工作，這次想要挑戰看看、嘗試看看，雖然沒有餐飲工作的經驗，確實有點壓力，但他希望透過這樣機會重建新生活，培訓轉職的能力，「我會努力去做，謝謝陽光基金會幫助我找到新的工作。」

陽光基金會執行長舒靜嫻執分享，陽光14年來積極推動臉部平權，向社會傳達「不管顏面外觀如何，每個人都能應獲得自我實現的平等機會」 的理念，期待有越來越多的企業一起響應「職場臉部平權服務」計畫，讓顏損者在求職過程中不因外表而來的刻板印象或歧視而遭受限制，一起落實平等尊重、多元共融的環境。

三商餐飲副總經理林健雄說，「我們相信，每一個人都擁有無限的潛力和才華，只要給予機會，傷友們就能夠在職場上大放異彩。」希望這次合作透過提供友善、安全的實習工作環境，幫助顏損朋友更好地融入社會，實現他們的職業夢想。

本次活動也攜手悠遊卡公司，推出在三商餐飲門市響應持悠遊卡消費滿額捐公益活動，即日起至9月30日，凡使用悠遊卡或悠遊付至三商餐飲旗下品牌：三商巧福、三商鮮五丼、拿坡里PIZZA、拿坡里炸雞、福勝亭、品川蘭門市消費，單筆滿150元/300元，即可享有門市優惠(優惠以門市公布為主)，悠遊卡公司則幫您捐5元給陽光基金會。

為解決聘僱雙方的不理解甚至焦慮、歧視行為的發生，陽光基金會特地蒐集文獻與傷友經驗後，編撰「職場臉部平權行動指引」，讓雇主可以從招聘到職場互動有所依循，營造更多元共融（DEI）的職場環境。