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北護分院20年！台大總院長：派駐大聯盟等級醫師　成高齡長照重鎮

▲▼台大醫院北護分院20周年院慶研討會。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大醫院北護分院20周年院慶研討會，總院院長吳明賢到場致詞，強調台大派來北護都是大聯盟等級醫師。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院北護分院到今年成立20周年，今（13）日舉辦院慶學術研討會，台大總院長吳明賢回想當年，北護分院從一開始不被看好，目前已成為台大醫療體系中發展社區高齡長照的典範。他也強調，台大派出到北護的絕對都是大聯盟等級的醫師，有這些優秀人才在這裡，醫院才能獲得民眾的支持與信任。

台大醫院北護分院今日舉辦「前瞻研究與創新服務：引領多元高齡醫學新紀元」學術研討會，包含中央健保署署長石崇良、國健署署長吳昭軍、台大醫院總院長吳明賢等人到場參與。

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北護分院院長陳永銘表示，北護分院自成立之初即設定老年醫學及長期照護為長程發展目標，過去20年，除了深耕艋舺，更積極開拓各類預防保健、慢病管理、老年醫學、復健醫學、及居家長照等專業服務模式，建構社區化的健康照護體系。

▲▼台大醫院北護分院外觀。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大醫院北護分院成立20年，支持在地長者、慢性病患醫療，在社區扮演重要角色。（圖／記者洪巧藍攝）

吳明賢致詞時笑稱，只要來到北護分院，就想到自己年輕時，雖然他不是台北人，但是對於艋舺有很深感情，包含所有在地美食、還有以前經常來這邊看電影等。而北護是台大體系第二家分院，如同丹麥哲學家齊克果所說「生命只能從回顧中領悟，但必須在前瞻中展開」這很符合北護20周年主題。

吳明賢進一步說明，台灣面臨高齡化嚴重，民眾最需要的是癌症與慢性病的處理，北護作為社區醫院，可以從預防、健康促進到治療、復健、緩解、到安寧照護都能完成。「台大派出到北護，絕對都是（美國職棒）大聯盟球員，絕對不是3A」能在這裡獲得民眾支持與信任，都是因為這些優秀人才。

▲▼台大醫院北護分院20周年院慶研討會。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大醫院北護分院20周年院慶研討會。（圖／記者洪巧藍攝）

台大副校長張上淳致詞時回顧，北護在進入台大體系前虧損嚴重，對於教育部來說已經是沉重包袱，在撐不下去的情況下請台大於2004年時匆忙接手。

吳明賢坦言，其實台大接手北護時並不被看好，除了北護原來同仁人心惶惶，台大要來北護接的人也忐忑不安，所幸目前北護已經成為台大醫療體系中發展社區高齡長照的典範、社會責任的展現。

張上淳也讚許，北護這些年成就相當好，從原本需要總院幫忙，現在已經自立自強、財務穩健，還有創新服務，教學研究上也有很好的成果，每次來到這裡都很高興。

吳明賢指出，台大總院負責處理急重難罕，北護分院則是慢病癌症，分級醫療在台大體系內就已經在運行。他也趁機和健保署、國健署喊話，要推動衛生政策，包含在宅醫療、慢性病照護、健康促進，北護這裡有20年培養下來的人才，也會持續透過研究，提供未來更好的醫療模式，讓民眾「看得到病、看得起病、看得好病」。

▲▼台大醫院北護分院20周年院慶研討會。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大醫院北護分院20周年院慶研討會，健保署長石崇良參與分享家醫計畫。（圖／記者洪巧藍攝）

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關鍵字： 台大醫院 北護分院 高齡醫學 長照 學術研討會

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