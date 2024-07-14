他檢查有息肉！2年沒追蹤「冒2症狀」　罹膽囊癌半年後走了

▲有患者檢查出膽息肉，後來未持續追蹤，出現症狀後再確認已是罹患膽囊癌。（示意圖／Pixabay）

生活中心／綜合報導

一名50歲患者在出國前被診斷出0.8公分膽息肉，雖然未大於1公分，醫師建議要持續追蹤，持續變大可能要考慮開刀。但患者出國工作後，兩年都未回國檢查，突然發現自己有消瘦、臉色變黃，後來確認是膽囊癌，且有肝轉移，且短短半年就不幸離世。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅說，先前曾收治一名50歲患者，因為在非洲工作，出國前被診斷出有0.8公分的膽息肉，雖然並未大於一公分，但仍屬於灰色地帶，當時建議他3個月、6個月要回診持續追蹤，若長到1公分就需考慮開刀。

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陳榮堅表示，後來患者出國工作，一去就兩年沒回來，直到發現自己突然消瘦、臉色變黃，才意識到不對勁，回來檢查發現已經是膽囊癌，且有肝臟轉移。不幸短短半年的時間就離開了人世了。

禾馨民權健康管理診所院長林相宏曾提到，膽囊息肉是非常普遍的問題，雖然不用太過緊張，但仍建議要持續追蹤。他指出，膽息肉多為膽固醇堆積，通常是良性，只是尚無法完全確認病因。手術與否，建議出現以下情況時可考慮，包括扁平型息肉大於1公分、合併膽結石或是有膽囊癌家族史、追蹤持續變大、年紀大於50歲、即使大於1公分的膽息肉，癌變的機會也低於百分之1以下。

林相宏指出，小於1公分的建議追蹤，0.6公分至0.9公分半年追蹤一次，若無變化，後續每年追蹤一次；0.6公分以下一年追蹤一次，若無變化，可隔兩年追蹤一次。