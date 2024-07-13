變瘦、臉色發黃！他一查罹癌「半年離世」　醫示警：1情況快開刀

▲醫師提醒，若膽息肉長大到1公分，就會有致癌風險，此時應趕緊考慮開刀處理。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖、文／CTWANT

有位50歲男子在出國前被診斷出有0.8公分的膽息肉，但到非洲工作後，經過2年時間沒有持續追蹤，直到發現身體突然消瘦、臉色變黃才意識到不對勁，回國檢查卻已經是膽囊癌且合併肝臟轉移，短短半年就離開人世。對此，醫師強烈建議，若膽息肉長大到1公分，就需要考慮開刀，以免有致癌風險。

外科醫師陳榮堅日前於臉書粉專分享一個案例，表示該名男子在非洲工作，當年他在出國前就被診斷出有0.8公分的膽息肉，雖然未大於1公分，但已經很接近、屬於灰色地帶，因此醫師團隊建議對方每3個月、6個月就要回診持續追蹤，萬一有長大到1公分就需要考慮開刀。

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後來，男子出國工作，一出國就是2年沒回來，直到他發現自己突然變得消瘦、臉色變黃，才注意到身體不對勁，回國檢查才發現已經是膽囊癌，且有肝臟轉移，而在短短半年時間，他就不幸離世。

陳榮堅便藉此提醒民眾，如果身體檢查時發現了大於1公分的膽息肉，無論是內外科醫師，都會強烈建議要考慮接受手術，係因大於1公分的膽息肉更容易出現致癌風險。

另外，陳榮堅過去也曾提到，如果青春期過後，體檢發現有膽結石，並且有「痛」過1次，就找到可以休息1、2天的時間就把它拿掉；若膽結石大於1公分，與膽囊癌的發生有關聯，而大於2公分，則與膽囊癌有強烈相關，因此應該特別注意。

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