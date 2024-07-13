越南返國台商尿出「藍色尿」！醫解答：1款藥治尿道炎　台灣沒有

▲有台商返國檢查，卻尿出藍色的尿液。（圖／醫師呂謹亨提供）

記者張乃文／台北報導

一名從越南回台的台商因為有尿道炎等問題，雖已在當地吃藥看診，但仍相當擔憂，回台便緊急前往就診；醫師請患者驗尿時，發現尿液竟是「藍綠色」。原來越南醫院治療患者尿道炎，開了台灣沒有的藥，效果類似台灣醫師常用的泌尿道感染消炎鎮痛藥物。

泌尿科醫師呂謹亨分享，一名越南台商因為得了尿道炎、龜頭包皮也腫脹發炎，雖然在越南當地已經就診過，也吃了藥，但仍放心不下，回到台灣便緊急就醫。個案拿出越南的檢查報告，包括淋病、梅毒等都是陰性，僅是細菌性尿道炎，但因有空窗期，建議患者三個月後，或出現症狀時，需就醫檢驗。

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不過，因為病患表示尿道仍有痛感，進行尿液檢驗時，發現患者的尿是「藍綠色」的。呂謹亨細查原因，是越南醫院為治療病人的尿道炎，開立了一種「Domitazol」的藥物，但台灣沒有，效果是類似國內醫師常用的泌尿道感染消炎鎮痛藥物「Phenazopyridine」。

呂謹亨說，使尿液顏色改變的藥物或維他命包括，維他命B2會是黃色尿液；含鐵製劑則會有黑色尿液；肌肉鬆弛劑或巴金森氏症等藥物可能會尿出深棕；有些化療藥物則可能讓尿液呈現紅色等。

尿液顏色除了受藥物影響，呂謹亨提到，也可看出飲水量是否足夠，因為尿液含有水、鹽、尿素及腎臟分泌的黃色尿色素，因此尿液大多呈現透明淡黃色；當攝取水分足夠，尿液的顏色就會變淡；反之，攝取量不足、流汗或水分流失太多時，顏色就會較濃。