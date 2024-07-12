新冠疫苗打6劑還確診？該吃清冠一號？　醫解析3大疑惑

▲並不會因為打過疫苗，就不會「中獎」。（示意圖／ETtoday資料照）

文／長春月刊

新冠疫情已經解封滿久的了，確診者都能直接到診所看診拿藥，現在一般人確診也不會太驚訝，COVID-19如同流感化了，而逢年過節或是團聚後總有人會中獎。而門診中仍有不少民眾對於疫苗與確診有著許多疑問，對此，中醫師劉宗昇分享打疫苗及新冠確診的治療。

Q：我疫苗打「六劑」了怎麼還會中獎？

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A：目前看到打較多劑疫苗的，確診後的症狀相對較輕些，有的發作起來就像小感冒。

但臨床上還有很多患者是第二次、第三次確診的！並不會因為打過疫苗，就不會中獎，如同你已經感冒過了，身體抵抗力不夠，還是會再來一次的，且新冠的病毒是RNA款，變異常是非常非常之大的。想想現在疫苗才出到第幾代，而病毒的變異已經不知道編到第幾號了。

Q：確診就是要吃清冠一號？

A：大錯特錯！清冠一號算是確診後的通用方，臨床上對喉嚨痛的效果很好，緩解咳嗽有黃痰還不錯，還有退發熱症狀也還可以。而中醫講的(西醫也是一樣)，有是證用是藥。沒有上述的適應證，請聽專業的，不要亂吃清冠一號或是其他偏方。

中藥臨床應用的變化性很大，可以從很多方面去解你的不適，像從腸胃調理或是疏理肺氣去處理咳痰，用發汗或去風濕藥去解肌肉痠痛，降胃火或滋陰補腎水的方式去解喉嚨痛等等。 不一定是用清熱解毒的方式去解症狀。

Q：確診應該怎麼治療？

A：西醫會用症狀治療，但中醫會再多點體質治療。在雲端藥歷上的記載，西醫開的藥方，大多是止咳、化痰、抗組織胺再加止痛消炎，就是症狀治療。但中醫除了開清冠外，還有很多很多中藥可以處理新冠的症狀，會較針對患者的整體性，有理氣，祛痰，化濕，除瘀，補益等等。

一般科中單方少說200種，方劑也有100種以上，不會單靠「清冠」通殺所有症狀。確診後，還是請患者乖乖到合格醫療院所，請醫師評估症狀再開藥治療！

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