網傳IU減重菜單「1天瘦1公斤」　醫示警3大問題：有脫髮風險

▲韓國知名女星IU是許多人喜愛、憧憬的目標。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

減重瘦身堪稱全民運動，網路流傳韓國女星IU的「極低熱量菜單」，號稱一天就可以減下1公斤。醫師指出，這種減肥方式相當容易引起「溜溜球效應」，還會造成營養不良、脫髮等副作用，不建議貿然嘗試。

開業的肥胖專科暨家醫科醫師李唐越指出，減肥時並非少吃就好，一定要做到均衡飲食。他說，少吃、完全不吃或是只吃單一食物，過去常有門診個案風行時下最流行的韓星減肥法，比如三餐只吃蘋果，這些錯誤的節食方式反倒會讓身體產生防禦機制，進入節能模式。

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李唐越說明，這樣的飲食方式短期內雖然可以看到效果，但長久下來會破壞身體體重的設定點，在身體營養素不足的狀況下，荷爾蒙失衡，待日後恢復節食前的飲食樣態，體重瞬間回彈也只是眨眼間的功夫。

網路流傳韓國女星IU的「極低熱量菜單」是早餐只吃一顆蘋果，中餐吃兩個番薯或香蕉，晚餐一杯高蛋白飲品。李唐越指出，這種減肥方式相當容易引起「溜溜球效應」，一旦陷入反覆減肥又復胖的惡性循環，減重卡關不說，還會造成營養不良、脫髮等副作用，「極低熱量減重法一定要在醫護人員監督下進行，不要貿然嘗試」。

李唐越也提到，常有個案減重只注重控制熱量多寡，忘了攝取營養黃金比例的重要性。像是藝人蔡依林過去就曾因為極端減肥導致停經，就是典型荷爾蒙失衡的現象。

營養師徐子雅則針對過去蔡依林訪談中提到三招控糖密技進行整理，包含：1.少吃糖、少油、少吃會讓身體發炎的食物，2.愛喝水，每天至少喝2800ml的水，3.飲食清淡但均衡攝取蛋白質、蔬菜、澱粉。

徐子雅表示，蔡依林的飲食有一大原則，就是少吃會讓身體發炎的食物，尤其糖百害無一利，吃過多糖不只容易顯得皮膚衰老，也會加速細胞老化，是造成身體發炎反應的兇手。

而在「少吃油」方面，徐子雅提醒，民眾對油總是介於過量與不足的問題，外食族更容易攝取到不好的油脂，而吃對好油很重要，「少壞油、吃好油」能幫助身體抗發炎，延緩老化；建議平時可適量攝取富含omega-3的魚油、苦茶油、或橄欖油，促進身體代謝、改善皮膚粗糙、減少自由基。

徐子雅強調，只要三餐吃對食物、吃對份量，就不容易出現「大腦總是叫你吃」的現象，如果真的想來點小點心，推薦可適量攝取無調味堅果。