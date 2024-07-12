北榮創紀錄！一圖看懂亞洲首例「分肝種腎」　讓8歲童擺脫洗腎

▲台北榮總成功進行「分肝種腎」手術，將成人腎臟移植於8歲病童吳小妹（右二）的肝臟內。（圖／北榮提供）



生活中心／台北報導

台北榮總成功進行「分肝種腎」手術，將成人腎臟移植於8歲病童吳小妹的肝臟內，讓她脫離終身洗腎的枷鎖。此種手術方式，僅美國曾施行2例，這次台北榮總腎臟移植團隊克服萬難，創下亞洲首例的新紀錄。

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▲ 亞洲首例「分肝種腎」手術圖解，耗時12小時完成。（圖／北榮提供）



北榮以圖解方式說明「分肝種腎」移植手術，移植團隊克服困難，分離肝臟找出健康的肝靜脈，利用捐贈靜脈製作延長通道，與腎靜脈進行吻合重建，成功將成人腎臟移植於低體重兒童的肝臟內。

北榮指出，此次手術在移植外科鄒奕帆醫師前往院外摘取腎臟的同時，兒童外科蔡昕霖主任與楊惠馨醫師同步進行移植手術。手術過程非常複雜，必須克服吳小妹先前多次腹部手術與腹膜炎所造成的腸沾黏，再將肝臟徹底分開，找尋唯一仍健康的肝靜脈。將捐贈者身上取得的靜脈，製作一段延長嫁接的通道，再與腎臟的腎靜脈進行吻合重建。

手術中，立即請放射科黃宣恩醫師放置血管內支架，避免肝臟的重量壓迫移植腎臟的靜脈回流，影響腎臟的血液循環。依預定計畫進行，共動員11位醫護等人員，耗時12小時，終於完成這高難度多重接力的移植手術。

接受手術的個案吳小妹在2歲半時罹患罕見雙側威爾姆氏腫瘤（Wilms' Tumor），這是一種腎臟惡性腫瘤。罹病的原因與基因突變有關，好發於年幼的孩童，多為無症狀的巨大腹腔內腫瘤，晚期可能因為壓迫其他器官，而導致腹痛或無法進食，唯一的治療方法是手術切除整個腎臟，再配合化療。

由於切除雙腎後，需進行腹膜與血液透析治療，將尿毒排出。但末期腎病變加上透析治療所導致的身高發育遲緩，心臟擴大並衰竭，以及鈣磷電解質不平衡所引發的嚴重骨質酥鬆，再加上反覆的腹膜炎感染，常常進出醫院，經過醫療團隊評估接受腎臟移植是唯一解決的方法。

▲ 「分肝種腎」北榮器官移植創紀錄，醫療團隊合影。（圖／北榮提供）



台北榮總副院長曾令民指出，小朋友進入洗腎階段會有很多健康問題，包括新陳代謝問題、骨質疏鬆，甚至會影響智力，最好方式就是換腎，根據資料顯示，目前全台有200多位小朋友在洗腎階段，但大約只有20個登錄排隊換腎，主要原因是因為小朋友體重小，加上腎臟等泌尿器官系統結構精密，所以家長對於換腎手術蠻擔心害怕的。

北榮兒童外科主任蔡昕霖說明，「雙側威爾姆氏腫瘤」的發生原因與基因突變有關，好發於年幼的孩童，多為無症狀的巨大腹腔內腫瘤，晚期可能因為壓迫其他器官，而導致腹痛或無法進食，唯一的治療方法是手術切除整個腎臟，再配合化療，切除雙腎後，需進行腹膜與血液透析治療，將尿毒排出。

▲吳小妹2歲半時發現兩側腎臟巨大的威爾姆氏腫瘤。（圖／北榮提供）



蔡昕霖指出，腎臟移植是末期腎臟病的孩童最好的治療，不僅可以得到最佳的預後，對於原本落後的身高體重甚至智力發育，在移植成功之後都可以明顯追上同齡兒童，把握移植的黃金時間十分重要，所以在112年5月，吳小妹的父母決定由從屏東北上到北榮評估，等待腎臟移植的機會。

▲台北榮總成功進行「分肝種腎」手術，將成人腎臟移植於8歲病童吳小妹的肝臟內。（圖／記者趙于婷攝）

很幸運的是，吳小妹等待2個月就獲得大愛捐腎，但因為下腔靜脈因小時候巨大的威爾姆氏腫瘤壓迫，已呈現纖維化甚至完全閉鎖不通，是非常罕見的狀況，在完全找不到可以重建的靜脈下，是腎臟移植手術最難克服的障礙，當時不得不放棄這次寶貴的移植機會。

不過醫療團隊不願意放棄機會，利用心臟的靜脈血管攝影，企圖找到殘存的通暢靜脈，結果發現吳小妹的腹腔內僅肝臟內的一小段靜脈是健康的血管，經過仔細討論，團隊認為把肝臟分開，找到健康的血管進行重建，是唯一可行的辦法。

今年4月吳小妹很幸運獲得第二次大愛捐腎，移植團隊為吳小妹進行移植手術，先克服先前多次腹部手術與腹膜炎所造成的腸沾黏，再將肝臟徹底分開，找尋唯一仍健康的肝靜脈，將捐贈者身上取得的靜脈，製作一段延長嫁接的通道，再與腎臟的腎靜脈進行吻合重建，最後總共動員11位醫護等人員，耗時12小時，終於完成這高難度多重接力的移植手術。

▲僅存肝臟內健康堪用的靜脈，其餘已經完全阻塞。（圖／北榮提供）



吳小妹順利完成手術後，一度發生移植腎的功能延遲（Delayed Graft Function, DGF），但經過一般兒科張瑞文主任精準的水分控制，配合短暫的血液透析治療與免疫抑制藥的使用，新腎臟逐漸恢復功能。

張瑞文強調，兒童末期腎臟病的成因與成人完全不同，多因先天腎臟的疾病或者是先天泌尿道系統發育異常，由於病童的身型過於嬌小，泌尿結構相對複雜，從小經歷多次手術留下的陰影等諸多因素，使得孩子錯過登記腎臟移植的最佳時機，所以也極力呼籲家長正視這個稍縱即逝的關鍵期，醫療團隊會研擬個人化的治療計畫，確保腎臟移植成功。

台北榮總腎臟移植團隊以縝密的計畫與努力不懈的態度，完成多例兒童及青少年大愛腎臟移植，達成百分之百的成功率，特別感謝這些無私的捐贈者，讓這份大愛永遠流傳，讓迫切需要腎臟移植的孩子們得到健康與活力，重拾健康快樂人生。