生殖器長疱疹≠性病！　冒3症狀恐是「皮蛇」

▲生殖器長疱疹時，若有3種徵兆可能是皮蛇。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者張乃文／台北報導

俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，50歲以上發生機率增加，除了常見的身體外，也有患者在生殖器冒出疱疹。醫師表示，皮蛇通常都是長在神經節的部分，因此在陰莖直接侵犯的情況不那麼常見，但帶狀疱疹通常病灶較多，症狀也會出現疼痛、偏同一側會有水疱疹子，若詢問個案症狀，未感覺痛、也僅有一小區出現疹子時，則是一般疱疹。

顧家醫療泌尿科診所總院長顧芳瑜日前分享，一名35歲男性某日發現陰莖長了許多「紅色水疱」，因為先前曾有過危險性行為，檢查才知道自己是長帶狀疱疹。

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馬偕紀念醫院泌尿科資深主治醫師蔡維恭說，私密處疱疹不太容易分辨，陰莖長出帶狀疱疹可以說較為少見。他表示，以皮蛇來說，基本上是長在神經節的部分，因此直接侵犯生殖器並不是那麼常見，一般來說，還是以單純性疱疹較多。

蔡維恭提到，如有生殖器疱疹或帶狀疱疹，此時再進行性行為，可能會因為傷口而有機會傳染。他提醒，單純性疱疹常見2型，一型是長在臉上或嘴邊，二型是好發在生殖器等，但兩者並無法明確區分，原因是有些人性生活較多樣化，若與口腔動作有關，兩種型別的病毒好發位置可能就會交叉在不同部位出現。

書田診所皮膚科醫師蔡長祐說明，生殖器周遭確實有可能冒出帶狀疱疹，另外股溝、肛門也都可能出現。他表示，帶狀疱疹常會較偏一邊，病灶會較多個，若在生殖器上，可能要看睪丸、陰囊或大腿側是否有類似的疹子，同時詢問患者感受，因為疼痛感會較明顯。

蔡長祐說，若病患沒有上述症狀，也沒有感覺疼痛，病灶僅一小區，就會認為是一般性疱疹。他提醒，若僅是一般疱疹可擦外用抗病毒藥，但帶狀疱疹可能會服藥及擦藥的方式治療。

蔡長祐指出，通常在生殖器長疱疹大部分都不是第一次，而是復發的狀態。他提到，首次被感染時，可能是沒有症狀，但病毒躲在體內，等抵抗力不好時，如工作壓力大、熬夜或感冒，就可能會發作。