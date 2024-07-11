南港鵝肉店多人吃完掛急診！民眾灌爆評論　衛生局急令停業

▲多位民眾在南港鵝肉餐廳用餐後，出現腹瀉等食物中毒狀況。（圖／翻攝鵝肉周粉專）

記者趙于婷／台北報導

北市又有餐飲業者爆出害民眾食物中毒事件！多位民眾在南港「鵝肉周」的Google評論上留言指用餐後出現腹瀉問題，且還有部分是一群人用餐後，全部發生腹瀉送急診，甚至有人劇烈胃痛和高燒不退。對此，台北市衛生局表示，該店家已累積6人以上送醫，因此已經下令停業，目前業者也還未提出復業申請。

有網友陸續在該店家的Google評論上留言用餐後的不適症狀，包括：「食物中毒警告！晚餐點了鵝肉湯麵+另切鵝肉，接下來開始狂拉肚子…至少跑了廁所6次以上+發燒全身酸痛，晚上看完醫生後確認為食物中毒，我與先生症狀相同，持續拉肚子與發燒，都到38度。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鵝肉周目前已被北市衛生局勒令停業。（圖／翻攝鵝肉周粉專）

另還有網友是和同事一起用餐，「7/5中午公司同事九個人去吃午餐，後來幾乎全數都拉肚子…還有人嚴重到掛急診，我自己是到了隔天凌晨一點到五點上吐下瀉至少五回合，肚子絞痛、發燒、畏冷、肌肉微酸痛，整個人拉到後來疑似脫水，有氣無力的。」更有民眾表示「7/4家人外帶燻鵝肉回家吃，夜裡到7/5早上整天都腹瀉不止，發燒畏寒、肌肉痠痛，不知道什麼原因，直到看了評論才發現幾乎和大家一樣，太誇張了。」

對此，台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，7月5日確實有接獲桃園市衛生局通報該店家事件，隔天已有派員前往南港「鵝肉周」餐廳稽查，截至7月8日累積6人以上送醫，已經達到北市規定的食物中毒停業標準，目前已下令停業，業者也還沒提出相關復業申請。

▲▼多位用餐過的民眾在Google評論留言。（圖／翻攝Google評論）