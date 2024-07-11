44歲女小腹微凸！醫一摸「有隆起物」　冒6公分子宮肌瘤

▲女性的子宮肌瘤治療方式多種，不見得只能適用一種方法。（圖／達志／示意圖）

文／問8線上健康諮詢 中山醫院婦產科主治醫師王羚

海扶手術針對子宮肌瘤的無傷口減積消融手術近幾年非常盛行，今天我想分享幾個我的臨床案例，聊聊什麼樣的人適合這樣的手術。

案例一

42歲詹小姐，多發性子宮肌瘤，造成經血大量，也不孕多年，兩年前鼓起勇氣在台大接受開腹子宮肌瘤切除手術，之後經歷幾次人工生殖卻都失敗收場，今年複診婦產科卻被告知子宮肌瘤復發。來到我的診間是個子宮擁有七顆肌瘤，最大顆有八公分直徑，卻依然對人工生殖抱有期待。

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經過我臨床評估，因為詹小姐還有生育的需求，並且子宮已經歷過一次的大手術，我不建議她再經歷二次的侵入式子宮手術，反而無創的海扶子宮肌瘤消融手術是她很好的選項。

案例二

44歲吳小姐，是個不婚不生的漂亮姐姐，雖然有多發性子宮肌瘤追蹤多年，但經期規則、經血量正常，唯一困擾就是總覺得下腹有垂墜感，並且用手就能觸及小腹有隆起物。經過我臨床評估確實有一顆子宮前壁和宮頂肌瘤各是直徑6公分和5.9公分，也是造成他小腹微凸的原因。各方面評估包括年紀、手術傷口跟修復時間，他決定接受無創的海扶手術來告別長期小腹婆稱號。

案例三

52歲傅小姐長期在國外工作，近幾年因為有更年期的不適，在我的建議下開始接受荷爾蒙的治療，並且定期追蹤子宮肌瘤。最近一次回國看診，他表示自己有子宮肌瘤又接受荷爾蒙的治療心理倍感壓力 。超音波評估，在子宮前壁的五公分肌瘤並沒有變化。子宮肌瘤並非荷爾蒙治療的禁忌症。在和病人深度對談之後，因肌瘤壓迫膀胱造成輕度頻尿＋國外就醫不方便＋病人的心理壓力，我們決定實行海扶手術來提高傅小姐的生活品質。

以上的案例分享，我想說的是：「海扶刀」是治療子宮肌瘤的其中一種手術方式，腹腔鏡手術和傳統開腹手術依然也在我們的選項當中。每一個人都有不同身體狀況和醫療需求，歡迎你來跟我聊聊，讓我們一起討論出最適合你的醫療解決方案。