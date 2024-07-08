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網路交友恐遇性暴力！去年逾1成通報是「見網友」被性侵

▲設籍新北市盧姓男子於2年內，對有心智缺陷2名堂妹以違反其意願下性侵還拍攝私密影片，事後否認犯行遭法官重判。（示意圖／達志影像）

▲台北市衛生局提醒，網路交友要慎防約會性暴力。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

根據衛福部性侵害事件通報統計，112年全國性侵害通報案件共有1萬351件，其中有1,157件（占11.18%）是遭到網友侵犯。心理師指出，與網友見面前，可以思考自己在人際上的界線、價值觀以及感受，建議民眾以重視自己不舒服的感覺為主，依照當下的情境逐漸調整拒絕的強度和態度。

網路交友過程，如果沒有適當尊重雙方的身體界線，很可能發生約會性暴力。台大醫院臨床心理中心馬心怡臨床心理師表示，與網友見面，建議以開放及客觀的態度面對各種感受，例如如果很期待，思考自己期待的原因、希望關係發展的方向或是不如預期該如何面對。

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台北市衛生局心理衛生科科長陳小燕表示，網路的便利性讓人們可以快速聊天，建立相處情誼，但是網路匿名性特點，也可能讓民眾無法掌握對象真實狀態，而無法預測交友風險，因此建議民眾要留意網路交友「3保」安全守則。

第一是「保」護個人隱私，不要提供個人隱私資料，不傳送個人裸露的照片或私密影像；第二是「保」護人身安全，不要單獨赴約，見面或約會的地點儘量在公共場合，並選擇自己熟悉的環境，外出見面前，也可將自己的行程告知好友；第三就是「保」護身體界線，如果網友要求提供私密資訊或肢體接觸應明確拒絕，若發現網友有不良意圖或違反自己意願的觸碰，應及時報案、主動求助。

陳小燕提醒，網路虛擬世界暗藏危機，與網友見面應提高警覺，尊重雙方對於親密程度的想法，避免性暴力發生，若不幸遭到約會暴力或性暴力，應立即報警求援，並到醫院檢查傷處，尋求專業人員的協助，避免遭到更多傷害，若遭受性影像暴力，可洽詢衛福部性影像處理中心專線02-6605-7373或線上申訴

另外，民眾如遇到感情相處議題，而導致情緒困擾，可到台北市社區心理諮商門診尋求專業協助，門診時間可上網站查詢或洽詢台北市社區心理衛生中心專線02-3393-7885，將由專業心輔員提供服務。
 

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關鍵字： 衛福部 性侵 性暴力

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