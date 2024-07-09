發燒喉嚨痛「醫驗2種快篩」！他笑問：甘欸加衰？　結果出爐秒傻

▲患者流感、新冠雙雙中鏢，無奈笑稱「金價加雖」。（圖／截自《小基醫家愛叮嚀 Dr. Huang's family clinic》粉專）

記者李佳蓉／綜合報導

兒科醫師黃紹基近日收治一名因發燒和有呼吸道症狀而求診的大哥，在進行流感＋新冠快篩的同時，對方好奇一問「甘欸加雖？（意指會這麼衰嗎？）」結果雙雙中鏢，讓他瞪大眼不敢置信。醫師表示，雖然此個案不是他遇到感染流感加新冠的第一例，但患者反應讓他印象深刻，藉此也提醒國人，「最近這兩種病毒似乎還沒有要休息的感覺。」

黃紹基醫師8日在粉專《小基醫家愛叮嚀 Dr. Huang's family clinic》分享，該名求診的大哥，因從臨床症狀實在不容易判定是何種病源所造成，因此當時在門診替他做了流感快篩，但很難排除會不會是新冠病毒所感染，因此也驗了新冠快篩，讓他忍不住問，「甘欸加雖？（看他還能和我說笑，我也放心些）。」

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▲近期各種病毒肆虐，醫師提醒大家要注意健康。（示意圖／ETtoday資料照）

快篩結果出爐，流感＋新冠都呈現兩條線確診，大哥瞪大雙眼直呼，「金價加雖喔（意指真的這麼衰喔）！」讓黃紹基笑了。他表示，雖然大哥並非他收治的同時感染流感和新冠的第一例，但那驚訝又淡定的表情，加上無奈且無畏的語調，讓他印象相當深刻。最後兩人在一種衝突裡帶著和諧的氣氛中，互道加油。

有鑑於近期各種呼吸道傳染病病例仍多，黃紹基也藉此提醒，最近這兩種病毒似乎還沒有要休息的感覺，提醒國人要一起注意自身與身邊親友的健康狀況。