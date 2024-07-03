關懷兒癌家庭　馬偕兒醫、基隆愛樂聯手「看見幸福2」音樂會

▲馬偕兒童醫院希望喚起外界對兒童癌症家庭的關懷與支持，資料照。（圖／記者黃士原攝）

記者洪巧藍／台北報導

兒童癌症治療期長，頻繁入院、以醫院為家成為兒癌家庭的日常，此時不僅僅是病童自己茫然不安，病童整個家庭都有如陷入沉沉黑暗，不見陽光。馬偕兒童醫院今（3）日宣布，將與基隆愛樂合唱團於8月24日再度聯手舉辦「看見幸福2」音樂會，以音樂傳遞對兒童癌症家庭的關懷與支持。

此次音樂會由知名節目主持人楊月娥與其次女、馬偕兒童醫院兒癌畢業生盧妍蓁共同主持。小蓁在抗癌成功後也成功踏入演藝之路，並曾魏德聖導演以兒癌病房為背景的電影「BIG」中擔任兒癌病房護理師一角。對兒癌病童治療有深刻體會的她擔任主持人，也期盼集結社會各界的力量，重視兒童癌症的治療及未來發展。

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馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科主任葉庭吉提醒，當孩子反覆高燒持續一週、貧血及出血等異於平常的症狀時，就應該提高警覺，建議及早帶至醫院檢查及治療。

此外，若孩子會抱怨骨頭痛且影響日常生活、淋巴結腫大超過1公分、孩子軀幹及四肢有多發性出血點或異常瘀青等，都是臨床上常見血癌初期發病的表徵，由於兒童癌症屬治癒率較高的疾病，建議家長一定要積極配合醫師治療計畫，幫助孩子對抗病魔。

除了醫療團隊的支持外，也相當需要家長引導用正向的心態陪伴孩子並給予心靈的支持。而長期住院認識的「室友」或「鄰居」間互相打氣往往也能成為抗癌家庭的溫暖火光，偶然在走廊點頭微笑，在備餐時分享抗癌點滴，都幫助癌童家庭在漫長的旅程中能夠持續積極與治療團隊攜手前進。

「看見幸福2」音樂會將於8月24日(週六)下午2:30在馬偕兒童醫院9樓大禮堂舉行，節目中將以兒癌醫療與病童的故事串連，透過表演及歌聲傳遞對醫療團隊的感謝與兒癌病童及家屬的支持。即日起，歡迎於網址連結免費報名，座位有限，邀請關心兒童癌症醫療的各界人士共同參與。

▲馬偕兒童醫院與基隆愛樂合唱團舉辦「看見幸福2」音樂會。（圖／馬偕兒童醫院提供）