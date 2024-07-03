出國買藥妝留意「8品項」是醫材　食藥署：回台轉賣最重罰100萬

▲買個人自用醫材回台不得販售。（圖／食藥署提供）



記者趙于婷／台北報導

出國買藥妝是許多台灣人喜愛的行程之一，但買回台小心觸法！食藥署提醒，如購買的東西在台灣法規屬於「醫療器材」，買回台灣後僅限自用，不可販售，包括OK繃、日拋隱形眼鏡、醫用口罩、衛生棉條等都是醫材，如買回台灣「販售、轉讓或轉供他用」等行為，最重可處100萬元罰鍰。

在新冠疫情過後，暑假出國旅遊又成了國人熱門首選，但在國外大買特買的同時也要注意所購買的產品是不是醫療器材。食藥署副署長王德原指出，帶回國內或輸入的醫療器材，還是有一些規定要遵守，有些人會把多餘用不到的產品上網兜售，但這種行為是違法的。

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王德原說，依據特定醫療器材專案核准製造及輸入辦法第6條第4項規定，攜帶或郵寄方式輸入專供個人自用的醫療器材，符合規定者，得以便捷通關方式輸入，但以便捷通關方式輸入的個人自用醫療器材，僅供個人使用，如有販售、轉讓或轉供他用，則涉違反醫療器材管理法第35條第2項供售限制規定，依同法第70條第1項第10款最重可處新台幣100萬元罰鍰。

食藥署提醒，自行由國外攜帶或郵寄輸入的醫療器材，除了產品售後服務沒有保障，產品使用的安全性及效能也須自行負責，因此仍建議如有使用醫療器材需求，建議選用國內領有許可證或登錄字號的產品，才有保障，詳情可上食藥署官網「醫療器材許可證資料庫」查詢。另食藥署也提供以下8項未超過數量上限者，得以便捷通關方式輸入的自用醫材品項。

1. OK繃：合計不超過60個（片）。

2. 液體OK繃：合計不超過4條（罐、瓶、支）。

3. 醫用棉棒：合計不超過200支。

4. 衛生套：合計不超過60個。

5. 衛生棉條：合計不超過120個。

6. 日拋隱形眼鏡：單一度數60片，每人以單一品牌及二種不同度數為限。

7. 矯正鏡片：合計不超過1副。

8. 醫用口罩：合計不超過250個（片）。