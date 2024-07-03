「一半以上同學都感冒！」女兒發燒＋肺炎住院　營養師媽累翻

▲女兒高燒肺炎住院，加上家人跌倒受傷，讓3寶媽忙翻了。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

近期病毒大亂鬥，不只再爆新冠疫情，還有腸病毒、流感等等，讓診所擠滿咳嗽、喉嚨痛及發燒的病患。營養師李婉萍在粉專發文透露，女兒班上有超過一半的同學都感冒，而她放假第一天就以反覆發燒開啟暑假生活，經過自費檢驗確診為黴漿菌感染引起肺炎，須住院使用抗生素，無奈表示原先報名的暑假課程「只能浪費ing」。

營養師李婉萍PO文指出，因為最近家人跌倒受傷，加上女兒肺炎住院，忙得不可開交，也因家中人手不足，自己手上接的活動或是最近的邀約只能一一拒絕，全心全意地照顧家人。她說，「我生3個小孩都覺得家裡人手不夠，以後少子化，我們養兒防老真的難，我們真的要自己好好照顧身體健康，大家多保重！」

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▲近日疫情再起，營養師提醒大家要留意自身健康。（示意圖／記者黃資真攝）

疾管署2日公布最新監測，上週新增932例新冠本土併發症，為今年單週新高，另新增64例死亡，也比前一週增加；觀察也發現，近期本土主流變異株為JN.1，但新興LB.1占比竄升，傳播力更強。

疾管署副署長曾淑慧表示，這波疫情竄升最快的時間點在2週之前，上升幅度到90%，前一週則上升30%，上週僅上升14%，雖然併發症個案逐週增加，但增加比例有減緩趨勢，仍預期7月中旬會達到高峰，之後緩慢下降。

流感疫情則進入高原期！疾管署表示，上週因為類流感就診達到10萬人次，推估高峰已經出現，接著進入高原期，疫情一直到7月中旬才會降溫。而上週也出現68例流感併發重症、16死亡，死亡個案中有一名年僅3歲幼童，接種過本季流感疫苗，發病一週後症狀加劇，期間三度就醫，被收治加護病房後隔日過世，死因為流感併發腦炎、心肌炎。