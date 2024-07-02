40歲女「天天喝珍奶」！血壓、血脂超標　醫揭無糖也有2陷阱

▲多日高溫，許多人購買手搖飲消暑，醫師建議以無糖茶為佳。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者張乃文／台北報導

最近高溫炎熱，許多人會買飲料消暑解渴。不過，醫師提醒，即便是無糖的手搖也可能有地雷，一名40歲女性因連續4個月喝珍奶，高血壓、高血脂全超標。

夏天手搖飲店經常出現大批人潮。初日診所肥胖專科醫師吳榛槿表示，不少人飲料會點無糖，認為不會對健康造成負擔，但以奶茶而言，其中的奶精粉為「氫化植物油」，也就是說「喝奶精粉奶茶等於在喝油」，若另外添加珍珠等配料，一杯無糖珍奶熱量等於吃了2碗白飯。

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吳榛槿提到，先前曾遇過一名40歲的個案，因為非常喜歡喝珍奶，連4個月天天喝一杯，除了體重增加5公斤，荷爾蒙也被打亂，生理期2個月才來一次。她說，個案的高血壓、高血脂也超標，被警示為心臟病的高風險族群。

▲一名40歲女子天天喝珍奶，血壓、血脂超標。（示意圖／本報資料照）

吳榛槿說，想喝手搖飲又怕胖，可注意3大原則，包含一周不喝超過2次、不要空腹喝、不要晚上喝。她解釋，手搖飲在吃飽後飲用，才能減少後續糖份的吸收，再者，由於晚上食物產熱率低，長期在晚上飲用，會讓多餘能量累積成脂肪，會越喝越胖。

吳榛槿建議，想喝飲料無糖茶仍是首選，即便想添加配料，建議可選擇無糖的愛玉或仙草，或自己泡無糖茶再添加奇芽籽為佳。