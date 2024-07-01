免脫褲！研究驚揭陰莖大小「看4部位秒知」　台醫吐臨床實況

▲有多項研究指出可從「OO部位看出GG大小」，泌尿科醫師吐臨床實況。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

男性對於下半身尺寸長短粗細超在意！怎麼樣不脫褲子就能秒知對方GG大小？泌尿科醫師莊豐賓指出，都市傳說流傳著可從鼻子、手指、腳掌及身高來判斷陰莖長短，其中一項「無名指若比食指長」代表陰莖比較大，他伸出手笑稱「從我個人觀點我相信」。不過他隨後根據個人臨床實況統計發現「都沒有關係」，想要無痛增長，必須先減肥。

「鑑鳥」不用脫褲子？開業泌尿科診所院長莊豐賓醫師在YouTube頻道破解都市傳說。有人說「從鼻子大小」可看出老二尺寸，此為根據日本京都府立醫科大學的研究指出，鼻子長度在5.59公分者，陰莖長度可達13.46公分，而鼻子短於4.57公分者，長度則只有10公分。該數據為團隊針對126具年齡介於30～50歲的屍體進行解剖的量測，但為未勃起狀態，因此研究結果仍需更多數據確證。

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莊豐賓接著說，有英國醫師表示，成年男性「無名指如果比食指長」，即代表陰莖比較大，且手指長短差距越大，代表GG越長；無獨有偶，韓國嘉泉醫科大學研究也有同樣看法，理論為當胎兒在母親子宮中接觸到比較高濃度的睪固酮，未來發育成人時的無名指會比食指來得長，陰莖也會比較長。他當下即伸出右手開玩笑稱，「從我個人的觀點我相信，我的無名指比食指來得長很多。」

▼醫師伸手笑稱，相信「無名指比食指長」代表陰莖比較大。（圖／截自《幸福醫師 莊豐賓醫師》YouTube）

再來則是看「腳掌」，莊豐賓說，韓國蔚山大學醫學研究團隊針對1160名30多歲男性進行測量，發現腳掌大的男生陰莖的圓周也較長；英國也有科學家用鞋子大小進行陰莖長度比較，發現兩者呈正相關，代表鞋子買越大的男生GG越大。此論點也被認為與胎兒時期接觸到較高水平的睪固酮有關，雄性激素會影響胎兒生殖器官及手腳的生長。

莊豐賓表示，義大利科學家研究發現，陰莖長度跟「身高」呈正相關，與「體重BMI」呈負相關，說明身高越高、陰莖越長；體重越重、陰莖則越短。他坦言，體型較高大的人身體各器官自然會較大，為很自然的現象；體重重的人多半比較肥胖，腹部脂肪增厚，陰莖根部會藏於腹部脂肪中「看起來比較小」。想讓陰莖變強，必須先減肥，讓隱藏性的小兄弟露出，就會恢復正常長度。

不過，莊豐賓認為，腳掌大小與生長過程中的「運動」有相關。另也有加拿大醫師反對上述說法，他們量測身高、腳掌尺寸與陰莖長度間的關係，分析結果顯示彼此間的相關性非常微弱。因此這些都市傳說僅供參考，信者恆信。

莊豐賓根據個人臨床經驗透露，事實上陰莖大小與體重、身高、耳朵長寬、鼻子及無名指長度都沒有關係，請大家輕鬆看待這些都市傳說。他也以「用進廢退說」示警，若長期不使用性器官，其功能就會退化、甚至萎縮，最後僅剩下排尿功能，若想讓陰莖維持原有尺寸不縮水，一定要定期「擦槍」保養。