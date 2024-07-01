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93歲超狂阿嬤「血管年齡僅20歲」！養身秘訣曝光...洗澡必做1事

（圖／翻攝自株式会社アカデミーシェアリング公式チャンネル）

▲阿嬤透露自己均衡飲食、愛活動，洗澡時會踢腿500下。（圖／翻攝自株式会社アカデミーシェアリング公式チャンネル）

圖文／CTWANT

居住在日本岩手縣的93歲日本婦人佐藤秀（佐藤ヒデ），在2023年9月時曾接受當地衛生所的健康檢查，結果結果顯示佐藤秀雖然高齡93歲，但是其身體年齡竟然僅有36歲，血管年齡更是驚人，只有20歲。如此結果讓眾人十分傻眼，近期佐藤秀接受媒體訪問的時候，也曝光了自己的保健養生秘訣。

綜合日本媒體報導指出，佐藤秀在接受訪問時表示，她每天都會攝取足夠的蛋白質，特別是魚和肉，魚會買魚乾來冷凍保存，平常烤著吃，而不是油炸。

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平日佐藤秀沒有特別進行特定的運動，但因為住在二樓，每天上下樓梯也是她的日常運動之一。佐藤秀提到自己喜歡散步，時常在家附近散步。

而每週五，佐藤秀會帶著70歲患有癡呆症的侄媳婦一起去日照中心，在那量體溫、做簡單體操，還有折紙等刺激腦部的活動。

從88歲左右開始，佐藤秀多了一個新興趣「衣服改造」，她改造了很多和服，並展示給朋友們看，如果朋友喜歡，佐藤秀也會送給朋友，或是進行變賣來賺點零用錢。

佐藤秀自述自己的的睡眠質量很好，每天晚上在被窩裡進行五次深呼吸，深呼吸後就能很快就能入睡。即使半夜醒來，上完廁所後也能再次入睡。她每天睡約七小時，睡前不碰手機，同時也會拉上窗簾保持黑暗。

佐藤秀經常閱讀報紙和雜誌，這些紙本閱讀幫助她積累知識，內容甚至成為與朋友交談時的談資，佐藤秀自述經常與周圍的人見面，也經常打電話聊天。

佐藤秀蠻特別的是，她喜歡像年輕人一樣喝啤酒，一週喝二到三次，每次看電視劇時喝一罐。特別的是，洗澡時，她會在水中踢腿500下。她的體重一直保持在60-65公斤之間，並沒有特別服用保健食品，佐藤秀認為規律飲食更重要。

佐藤秀表示，自己更喜歡喝茶，而不是咖啡，同時每天吃水果、喝紅酒和吃冰淇淋。即使醫生建議不應該吃這些甜點，但佐藤秀還是難以割捨，她也覺得美味是讓生活更加愉快的秘訣。

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