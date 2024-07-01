總統設健康委員會「衛福部長恐變傀儡」　邱泰源：他們都會尊重我

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

總統賴清德日前宣布正式成立「健康台灣推動委員會」，主掌健保、癌症防治、智慧醫療等政策方向，但此舉遭到藍委質疑是「架空行政院、廢了衛福部」，衛福部部長恐淪為魁儡。對此，衛福部部長邱泰源表示，這樣的結合，未來應該會相當順暢，「我覺得他們都會尊重我」。

賴清德19日宣布將就氣候變遷、健康台灣、全民防衛3大方向成立委員會，親自領軍推動各項工作，但遭外界質疑跨越行政院主導內政，是疊床架屋，有侵犯行政權疑慮。其中「健康台灣推動委員會」由賴清德擔任召集人，副召集人則由健康台灣推動聯盟召集人陳志鴻、生策會會長翁啟惠和政務委員陳時中三人擔任。

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邱泰源今日出席立法院衛環會備質詢時，被多名藍委問及此事。國民黨立委邱鎮軍直問「健康台灣推動委員會設在總統府，凌駕在行政院之上，未來衛福部聽誰的？」、「如果總統有想法，可以跟你們直接溝通，但此舉感覺衛福部長只是傀儡。」

國民黨立委王育敏則是直批「賴清德要當大總統，所以架空行政院，衛福部未來除了行政院長，又多三個副召集人，老闆好多，且委員會的決議，衛福部是否照單全收？有說不的空間嗎？」

邱泰源則回應，衛福部現在施政都是按照規劃進行，沒有窒礙難行，和政府之間絕對是完全的溝通，健康台灣推動委員會是委員制，由大家提供專業的建議，比較屬於「專家方向」的討論，之後再由行政院落實到國家的施政工程，這樣的結合應該是相當順暢。

至於是否認為自己會被架空，邱泰源則表示「不至於啦，委員會籌備過程我有完全參與，不至於會這樣，從過去合作經驗，我覺得他們都會尊重我。」