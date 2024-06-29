衛福部預告修博愛座為「優先席」　民團：盼重啟身權法修法

▲衛福部預告修正身權法第53條草案，將博愛座改為優先席。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

博愛座議題爭議頻傳，衛福部社家署28日預告修正「身心障礙者權益保障法」第53條草案，擬將「博愛座」修為「優先席」，並將優先乘坐博愛座對象之老弱婦孺修改為其他實際需要者，且為及早施行，縮短公告期間為7日。身心障礙聯盟秘書長洪心平表示，認同此次修改，過去也一直有這樣的呼籲，但期待的仍是整個身權法重新檢討。

衛福部社家署預告修正「身心障礙者權益保障法」第53條草案。內容說明，為與國際接軌，並落實該座位設置原意係優先禮讓給有需要者乘坐，擬具本法第53條修正草案，將「博愛座」修正為「優先席」，並將優先乘坐博愛座對象之老弱婦孺修正為其他實際需要者。另外，為及早施行，縮短公告期間為7日。

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洪心平提到，期待的其實是整個身權法重新檢討，對於優先席，先前也一直呼籲要改正。她表示，但更關心的是無障礙，以騎樓整平部分來說，希望讓各縣市都有更強力的罰則，目前唯一有公布、且較有執行力的僅有高雄市，其他縣市還是沒有辦法。

洪心平說，這樣的事情做好後，滿意度會是百分之百，但做之前大家都會擔憂影響生意、施工麻煩。她說，有魄力的行政單位應該是，既然了解做好會很滿意，在前置作業就應更強勢的執行，也期待身權法全文重修可以重啟。